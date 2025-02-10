В Свердловской области снова похолодает из-за арктического вторжения

Posted 10 февраля, 09:18
Published 10 февраля, 09:18
Modified 10 февраля, 09:20
Updated 10 февраля, 09:20
Холодный воздух поступит в уральский регион с Таймыра и моря Лаптевых. При этом температура будет в районе климатической нормы, рассказал специалист в своем Telegram-канале.
В дневное время 10 февраля в регионе будет держаться тепло в районе -2 градусов. На следующий день, во вторник, начнется похолодание. К выходным ночью будет в районе -14 градусов, а днем — на уровне -9 градусов.
Напомним, 9 февраля 2025 года в Свердловской области наступила оттепель.