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Posted 10 февраля, 09:18

Published 10 февраля, 09:18

Modified 10 февраля, 09:20

Updated 10 февраля, 09:20

В Свердловской области снова похолодает из-за арктического вторжения

В Свердловской области снова похолодает из-за арктического вторжения

10 февраля 2025, 09:18
Фото: Изображение Midjourney.
Синоптик Алексей Пулин рассказал, что в Свердловской области начнется понижение температуры после 11 февраля 2025 года.

Холодный воздух поступит в уральский регион с Таймыра и моря Лаптевых. При этом температура будет в районе климатической нормы, рассказал специалист в своем Telegram-канале.

В дневное время 10 февраля в регионе будет держаться тепло в районе -2 градусов. На следующий день, во вторник, начнется похолодание. К выходным ночью будет в районе -14 градусов, а днем — на уровне -9 градусов.

Напомним, 9 февраля 2025 года в Свердловской области наступила оттепель.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Температура#Погода#Похолодание#Окружающая среда#Природа#Екатеринбург#Алексей Пулин
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