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Posted 10 февраля, 08:56

Published 10 февраля, 08:56

Modified 10 февраля, 08:58

Updated 10 февраля, 08:58

В Свердловской области у многодетной матери мошенники украли 570 тысяч рублей

В Свердловской области у многодетной матери мошенники украли 570 тысяч рублей

10 февраля 2025, 08:56
Фото: Изображение Midjourney.
На Среднем Урале у многодетной матери украли почти 600 тысяч рублей. Похитителя нашли.

Происшествие случилось в Новолялинском районе. Деньги свердловчанки неизвестными лицами были переведены на счет уроженки Новосибирской области, которая сообщила следствию, что открыла его для незнакомого человека и за это получила от него 5000 рублей.

В результате женщина по решению суда будет обязана выплатить потерпевшей всю похищенную у нее сумму — 570 тысяч рублей. Решение суда может быть обжаловано. По факту происшествия завели уголовное дело, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Напомним, мошенник в Екатеринбурге зашел в квартиру к пенсионерке и забрал деньги.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Мошенники#Мошенник#Екатеринбург#Инцидент
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