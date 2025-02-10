В Свердловской области у многодетной матери мошенники украли 570 тысяч рублей

Posted 10 февраля, 08:56
Published 10 февраля, 08:56
Modified 10 февраля, 08:58
Updated 10 февраля, 08:58
Происшествие случилось в Новолялинском районе. Деньги свердловчанки неизвестными лицами были переведены на счет уроженки Новосибирской области, которая сообщила следствию, что открыла его для незнакомого человека и за это получила от него 5000 рублей.
В результате женщина по решению суда будет обязана выплатить потерпевшей всю похищенную у нее сумму — 570 тысяч рублей. Решение суда может быть обжаловано. По факту происшествия завели уголовное дело, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Напомним, мошенник в Екатеринбурге зашел в квартиру к пенсионерке и забрал деньги.