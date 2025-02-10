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Posted 10 февраля, 06:57

Published 10 февраля, 06:57

Modified 10 февраля, 06:59

Updated 10 февраля, 06:59

В Свердловской области за неделю родились 613 детей

В Свердловской области за неделю родились 613 детей

10 февраля 2025, 06:57
Фото: Изображение Midjourney.
На Среднем Урале в период 3–9 февраля родились более 600 новых людей.

В первую неделю февраля в регионе родились 613 новорожденных. И снова мальчиков больше чем девочек. Мужского пола младенцев родилось 330, а женского — 283. В этот же период родились 9 пар близнецов.

Важно отметить, что две жительницы Среднего Урала рожали в 7-й раз, в 104 женщины в 3-ий раз, пишет региональный Минздрав.

Две трети женщин родили в возрасте до 35 лет и треть рожениц была старше этого возраста.

Ранее сообщалось, что женщина в Асбесте родила тройню.

В Свердловской области за неделю родилось 11 пар близнецов
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#Екатерина Смирнова#Общество#Рождаемость#Демография#Рождение#Екатеринбург
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