В Свердловской области за неделю родились 613 детей

Posted 10 февраля, 06:57
Published 10 февраля, 06:57
Modified 10 февраля, 06:59
Updated 10 февраля, 06:59
В первую неделю февраля в регионе родились 613 новорожденных. И снова мальчиков больше чем девочек. Мужского пола младенцев родилось 330, а женского — 283. В этот же период родились 9 пар близнецов.
Важно отметить, что две жительницы Среднего Урала рожали в 7-й раз, в 104 женщины в 3-ий раз, пишет региональный Минздрав.
Две трети женщин родили в возрасте до 35 лет и треть рожениц была старше этого возраста.
Ранее сообщалось, что женщина в Асбесте родила тройню.