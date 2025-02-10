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Posted 10 февраля, 10:29

Published 10 февраля, 10:29

Modified 10 февраля, 10:31

Updated 10 февраля, 10:31

Во время пожара в гараже в Екатеринбурге взорвался газовый баллон

Во время пожара в гараже в Екатеринбурге взорвался газовый баллон

10 февраля 2025, 10:29
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге загорелись два гаража около аэропорта Кольцово на Стартовой улице. Есть пострадавшие. Пожар произошел 10 февраля 2025 года.

Во время устранения пламени в одном из гаражей случилась разгерметизация баллона с газом, в результате чего он взорвался. Другой баллон спасатели успели убрать из гаража, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Известно, что в результате возгорания получили травмы 2 человека. Их состояние в данный момент неизвестно.

Напомним, накануне в Екатеринбурге загорелся автосервис. Пострадавших в данном ЧП нет.

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