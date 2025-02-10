Во время пожара в гараже в Екатеринбурге взорвался газовый баллон

Posted 10 февраля, 10:29
Published 10 февраля, 10:29
Modified 10 февраля, 10:31
Updated 10 февраля, 10:31
Во время устранения пламени в одном из гаражей случилась разгерметизация баллона с газом, в результате чего он взорвался. Другой баллон спасатели успели убрать из гаража, рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Известно, что в результате возгорания получили травмы 2 человека. Их состояние в данный момент неизвестно.
Напомним, накануне в Екатеринбурге загорелся автосервис. Пострадавших в данном ЧП нет.