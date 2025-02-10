«Воюет за полтора кило пельменей в день»: тагильчанин на СВО пожаловался на недоплату

Posted 10 февраля, 10:39
Published 10 февраля, 10:39
Modified 10 февраля, 10:41
Updated 10 февраля, 10:41
По словам Максима Иванова, письмо от военнослужащего он получил в декабре 2024 года. Боец рассказал, что на СВО находится с июня прошлого года. Однако зарплату ему платят не в полном объеме, получает тагильчанин 17,8 тысячи рублей в месяц, хотя выплаты составляют от 195 тысяч.
Получается, что боец получает менее 600 рублей в день. Стоимость полутора килограмма пельменей или обеда в фастфуде, — пишет депутат в соцсетях.
Иванов направил запрос в военную прокуратуру. Была проведена проверка, которая подтвердила, что военнослужащий на самом деле получает денежное довольствие не в полном объеме. Теперь депутат проконтролирует, чтобы тагильчанину выплатили все долги.
Ранее стало известно, что матери погибшего свердловчанина восемь месяцев не выплачивали деньги за гибель на СВО.