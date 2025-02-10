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Posted 10 февраля, 10:39

Published 10 февраля, 10:39

Modified 10 февраля, 10:41

Updated 10 февраля, 10:41

Боец СВО из Нижнего Тагила пожаловался на маленькую зарплату

«Воюет за полтора кило пельменей в день»: тагильчанин на СВО пожаловался на недоплату

10 февраля 2025, 10:39
Фото: 1MI.

Боец СВО из Нижнего Тагила пожаловался на маленькую зарплату

Житель Нижнего Тагила, воюющий на СВО, обратился к депутату Госдумы Максиму Иванову и пожаловался на недоплату денежного довольствия.

По словам Максима Иванова, письмо от военнослужащего он получил в декабре 2024 года. Боец рассказал, что на СВО находится с июня прошлого года. Однако зарплату ему платят не в полном объеме, получает тагильчанин 17,8 тысячи рублей в месяц, хотя выплаты составляют от 195 тысяч.

Получается, что боец получает менее 600 рублей в день. Стоимость полутора килограмма пельменей или обеда в фастфуде, — пишет депутат в соцсетях.

Иванов направил запрос в военную прокуратуру. Была проведена проверка, которая подтвердила, что военнослужащий на самом деле получает денежное довольствие не в полном объеме. Теперь депутат проконтролирует, чтобы тагильчанину выплатили все долги.

Ранее стало известно, что матери погибшего свердловчанина восемь месяцев не выплачивали деньги за гибель на СВО.

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