«Воюет за полтора кило пельменей в день»: тагильчанин на СВО пожаловался на недоплату

По словам Максима Иванова, письмо от военнослужащего он получил в декабре 2024 года. Боец рассказал, что на СВО находится с июня прошлого года. Однако зарплату ему платят не в полном объеме, получает тагильчанин 17,8 тысячи рублей в месяц, хотя выплаты составляют от 195 тысяч.