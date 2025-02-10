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Posted 10 февраля, 06:23

Published 10 февраля, 06:23

Modified 10 февраля, 06:24

Updated 10 февраля, 06:24

Врач Омарова раскрыла, чем опасно фальсифицированное сливочное масло

10 февраля 2025, 06:23
Больше всего случаев фальсификации среди молочных продуктов было выявлено Россельхознадзором в сливочном масле.

Как определить среди товаров по-настоящему качественный продукт и чем может быть опасен фальсификат, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова.

По ее словам, сливочное масло всегда было дорогим по себестоимости, поэтому найти качественный продукт в магазинах и не наткнуться на подделку сложно. Однако в состав некачественного масла обычно входят заменители на основе тропических жиров, например, пальмовое масло.

«Производители часто добавляют его в продукт вместо натуральных молочных жиров. Если постоянно употреблять такое „масло“, на стенках сосудов откладываются холестериновые бляшки, что приводит к закупориванию сосудов и провоцирует опасные патологии», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, замороженное домашнее масло нарезается с трудом, при резке отламывается и крошится. Если масло из морозилки легко поддается резке, имеет мягкий ровный срез, не крошится, не ломается, то у вас не сливочное масло, а спред, подчеркнула эксперт.

«Натуральное сливочное масло в горячей воде должно полностью раствориться и придать жидкости молочный оттенок. На поверхности будет видна пленка — это молочный жир. Если масло не растворяется при перемешивании, то это опять же спред. Натуральное масло при нагревании тает без шипения, пузырей и дыма. Нет темного осадка. Нет резкого запаха. Если будет много дыма, шума и пузырей, появится в темное пятно (гарь), масло начнет пригорать и появится резкий запах, то это спред», — отметила врач.

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