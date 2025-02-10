Врач Омарова раскрыла, чем опасно фальсифицированное сливочное масло

«Натуральное сливочное масло в горячей воде должно полностью раствориться и придать жидкости молочный оттенок. На поверхности будет видна пленка — это молочный жир. Если масло не растворяется при перемешивании, то это опять же спред. Натуральное масло при нагревании тает без шипения, пузырей и дыма. Нет темного осадка. Нет резкого запаха. Если будет много дыма, шума и пузырей, появится в темное пятно (гарь), масло начнет пригорать и появится резкий запах, то это спред», — отметила врач.