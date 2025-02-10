Зарплаты стоматологов в Свердловской области выросли на 28,4 тысячи рублей за год

Posted 10 февраля, 06:12
Published 10 февраля, 06:12
Modified 10 февраля, 06:14
Updated 10 февраля, 06:14
Заработная плата у стоматологов в минувшем году оказалась выше средней зарплаты у врачей. Руководители клиник и медцентров готовы платить дантистам в среднем более 135 тысяч рублей, рассказали специалисты сервиса HeadHunter.
На начало текущего года потолок предлагаемого заработка стоматологам — 400 тысяч рублей. При этом компания готова помочь специалисту переехать из другого города.
Напомним, с 1 февраля 2025 года в Нижнем Тагиле у сотрудников «Тагильского трамвая» вырос уровень зарплаты.