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Posted 10 февраля, 06:12

Published 10 февраля, 06:12

Modified 10 февраля, 06:14

Updated 10 февраля, 06:14

Зарплаты стоматологов в Свердловской области выросли на 28,4 тысячи рублей за год

Зарплаты стоматологов в Свердловской области выросли на 28,4 тысячи рублей за год

10 февраля 2025, 06:12
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области уровень заработка стоматологов вырос более, чем на 28 тысяч рублей в 2024 году.

Заработная плата у стоматологов в минувшем году оказалась выше средней зарплаты у врачей. Руководители клиник и медцентров готовы платить дантистам в среднем более 135 тысяч рублей, рассказали специалисты сервиса HeadHunter.

На начало текущего года потолок предлагаемого заработка стоматологам — 400 тысяч рублей. При этом компания готова помочь специалисту переехать из другого города.

Напомним, с 1 февраля 2025 года в Нижнем Тагиле у сотрудников «Тагильского трамвая» вырос уровень зарплаты.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Статистика#Зарплата#Екатеринбург#Стоматолог
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