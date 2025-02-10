tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 07:50

Published 10 февраля, 07:50

Modified 10 февраля, 07:52

Updated 10 февраля, 07:52

Житель Алапаевска отправится в колонию строгого режима за нападение на полицейского

Житель Алапаевска отправится в колонию строгого режима за нападение на полицейского

10 февраля 2025, 07:50
Фото: 1MI.
Свердловчанина задержали за неуплату штрафов. При попытке сбежать мужчина ударил полицейского по голове. Теперь ему грозит 4 года колонии строго режима.

В начале сентября прошлого года жителя Алапаевска задержали сотрудники правоохранительных органов. Причиной стала неуплата административного штрафа. Мужчину посадили в служебную машину и он совершил попытку бегства. В связи с этим он ударил по голове полицейского.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело за нападение на сотрудника правоохранительных органов при исполнении. Учитывая, что это не первый раз, когда мужчина переступает закон, ему присудили 4 года в тюрьме строго режима, сообщает прокуратура Свердловской области.

Житель Алапаевска не признает своей вины, а приговор суда еще не вступил в силу.

Житель Лесного отправится в тюрьму на 2 года за нападение на сотрудника ДПС
Узнать подробнее
Читайте также:
Мигрант в Екатеринбурге получил 1,5 года тюрьмы за нападение на сотрудника МЧСЖителю Верхней Салды грозит до 5 лет тюрьмы за нападение на сотрудников ДПСЖителя Тагила приговорили к году колонии за нападение на сотрудника Росгвардии
#Агата Королева#Общество#Происшествия#Алапаевск#Суд#Полиция#Уголовное дело#Приговор#Нападение#Тюрьма#Правоохранительные органы#Нападение на сотрудника полиции#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика