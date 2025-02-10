Житель Алапаевска отправится в колонию строгого режима за нападение на полицейского

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело за нападение на сотрудника правоохранительных органов при исполнении. Учитывая, что это не первый раз, когда мужчина переступает закон, ему присудили 4 года в тюрьме строго режима, сообщает прокуратура Свердловской области.