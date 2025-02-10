Житель Алапаевска отправится в колонию строгого режима за нападение на полицейского

Posted 10 февраля, 07:50
Published 10 февраля, 07:50
Modified 10 февраля, 07:52
Updated 10 февраля, 07:52
В начале сентября прошлого года жителя Алапаевска задержали сотрудники правоохранительных органов. Причиной стала неуплата административного штрафа. Мужчину посадили в служебную машину и он совершил попытку бегства. В связи с этим он ударил по голове полицейского.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело за нападение на сотрудника правоохранительных органов при исполнении. Учитывая, что это не первый раз, когда мужчина переступает закон, ему присудили 4 года в тюрьме строго режима, сообщает прокуратура Свердловской области.
Житель Алапаевска не признает своей вины, а приговор суда еще не вступил в силу.