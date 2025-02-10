Жители Екатеринбурга обратили внимание на снижение цен на такси

Posted 10 февраля, 10:58
Published 10 февраля, 10:58
Modified 10 февраля, 11:00
Updated 10 февраля, 11:00
Так, сейчас в уральской столице пассажирам такси нужно отдать 395 рублей, чтобы доехать до работы из спального района в центр города. В случае, если горожанин выбирает тариф «с попутчиком», цена еще дешевле на 39 рублей. Вечером стоимость примерно такая же, пишет Е1.
Если днем человеку нужно съездить к врачу в центре, в это время услуги такси обойдутся в 186 рублей. Если вечером нужно ехать домой после позднего сеанса в кино, цена будет 283 рубля.
Напомним, в январе 2025 года в Екатеринбурге водители такси отказывались выходить на работу из-за низких тарифов.