Жители Екатеринбурга обратили внимание на снижение цен на такси

Так, сейчас в уральской столице пассажирам такси нужно отдать 395 рублей, чтобы доехать до работы из спального района в центр города. В случае, если горожанин выбирает тариф «с попутчиком», цена еще дешевле на 39 рублей. Вечером стоимость примерно такая же, пишет Е1.