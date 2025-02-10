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Posted 10 февраля, 10:58

Published 10 февраля, 10:58

Modified 10 февраля, 11:00

Updated 10 февраля, 11:00

Жители Екатеринбурга обратили внимание на снижение цен на такси

Жители Екатеринбурга обратили внимание на снижение цен на такси

10 февраля 2025, 10:58
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге снизилась стоимость на поездки в такси. По словам местных жителей, они упали до уровня цен во время пандемии.

Так, сейчас в уральской столице пассажирам такси нужно отдать 395 рублей, чтобы доехать до работы из спального района в центр города. В случае, если горожанин выбирает тариф «с попутчиком», цена еще дешевле на 39 рублей. Вечером стоимость примерно такая же, пишет Е1.

Если днем человеку нужно съездить к врачу в центре, в это время услуги такси обойдутся в 186 рублей. Если вечером нужно ехать домой после позднего сеанса в кино, цена будет 283 рубля.

Напомним, в январе 2025 года в Екатеринбурге водители такси отказывались выходить на работу из-за низких тарифов.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Цены#Город#Услуги#Пассажиры#Такси#Тарифы#Поездка#Екатеринбург#Пандемия#Горожане
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