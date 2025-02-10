Жители Нижнего Тагила поддержали запрет на продажу алкоголя до 21 года

Posted 10 февраля, 05:39
Published 10 февраля, 05:39
Modified 10 февраля, 05:44
Updated 10 февраля, 05:44
Данное предложение позитивно оценили 63% тагильчан, 21% его не одобрил, а еще 16% опрошенных не определились с выбором. Чаще его поддерживают женщины — их 66%, тогда как мужчин, поддержавших запрет, 60%, рассказали специалисты сервиса SuperJob.
Чаще всего одобряют инициативу горожане в возрасте от 35 до 45 лет — их 73%. При этом тех, кто положительно отнесся к предложению о запрете, больше как среди употребляющих алкоголь людей, так и среди непьющих.
Несогласные с запретом недоумевают: «В армию — с 18, а алкоголь — с 21?!» Опасаются тагильчане и нелегальных схем: «Следует ожидать расцвета самогоноварения и контрафактных продаж из-под полы», — сообщили эксперты.
Напомним, в 2024 году в Екатеринбурге почти на 17% выросло количество острых отравлений алкоголем и наркотиками.