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Posted 10 февраля, 05:39

Published 10 февраля, 05:39

Modified 10 февраля, 05:44

Updated 10 февраля, 05:44

Жители Нижнего Тагила поддержали запрет на продажу алкоголя до 21 года

Жители Нижнего Тагила поддержали запрет на продажу алкоголя до 21 года

10 февраля 2025, 05:39
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле местные жители одобрили инициативу о запрете продажи алкоголя молодежи младше 21 года. Опрос среди горожан проводился с 5 по 7 февраля 2025 года.

Данное предложение позитивно оценили 63% тагильчан, 21% его не одобрил, а еще 16% опрошенных не определились с выбором. Чаще его поддерживают женщины — их 66%, тогда как мужчин, поддержавших запрет, 60%, рассказали специалисты сервиса SuperJob.

Чаще всего одобряют инициативу горожане в возрасте от 35 до 45 лет — их 73%. При этом тех, кто положительно отнесся к предложению о запрете, больше как среди употребляющих алкоголь людей, так и среди непьющих.

Несогласные с запретом недоумевают: «В армию — с 18, а алкоголь — с 21?!» Опасаются тагильчане и нелегальных схем: «Следует ожидать расцвета самогоноварения и контрафактных продаж из-под полы», — сообщили эксперты.

Напомним, в 2024 году в Екатеринбурге почти на 17% выросло количество острых отравлений алкоголем и наркотиками.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Алкоголь#Статистика#Молодежь#Инициатива#18+#Екатеринбург#Горожане
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