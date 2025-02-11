20 февраля стартует запись детей в лагеря на весеннюю смену в Нижнем Тагиле

Posted 11 февраля, 10:56
Published 11 февраля, 10:56
Modified 11 февраля, 10:58
Updated 11 февраля, 10:58
Заявления будут приниматься до 22 февраля, запись закончится в 20.00, выяснила редакция TagilCity.ru. Родителям стоит обратить внимание, что если документ через интернет отправить заранее, то в предоставлении услуги будет отказано.
Весной детей с 23 по 29 марта примут лагеря «Уральский огонек» и «Антоновский». Как и ранее, документы можно подать лично в любом МФЦ, а также на портале Госуслуг. В последнем случае все равно придется предоставить документы в МФЦ. Для этого дается неделя с 20 по 26 февраля.
Напомним, что в Екатеринбурге запись в лагеря на весеннюю смену уже началась и продлится до 17 февраля.