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Posted 11 февраля, 10:56

Published 11 февраля, 10:56

Modified 11 февраля, 10:58

Updated 11 февраля, 10:58

20 февраля стартует запись детей в лагеря на весеннюю смену в Нижнем Тагиле

20 февраля стартует запись детей в лагеря на весеннюю смену в Нижнем Тагиле

11 февраля 2025, 10:56
Фото: 1MI.
Тагильчане, желающие отправить детей в загородные лагеря на весенние каникулы, могут подать заявление с 8 утра 20 февраля 2025 года.

Заявления будут приниматься до 22 февраля, запись закончится в 20.00, выяснила редакция TagilCity.ru. Родителям стоит обратить внимание, что если документ через интернет отправить заранее, то в предоставлении услуги будет отказано.

Весной детей с 23 по 29 марта примут лагеря «Уральский огонек» и «Антоновский». Как и ранее, документы можно подать лично в любом МФЦ, а также на портале Госуслуг. В последнем случае все равно придется предоставить документы в МФЦ. Для этого дается неделя с 20 по 26 февраля.

Напомним, что в Екатеринбурге запись в лагеря на весеннюю смену уже началась и продлится до 17 февраля.

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