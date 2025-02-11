Битва порошка и геля: какое моющее средство лучше отстирывает грязь

Если вы стираете белые плотные ткани с сильными загрязнениями (например, рабочую одежду), лучше выбрать порошок. Он экономичен и справляется с загрязнениями. А вот гель подойдет для деликатных тканей, цветной одежды и стирки при низких температурах. Кроме того, гель менее вреден для вашей стиральной машины, так как не оставляет накипи.