Битва порошка и геля: какое моющее средство лучше отстирывает грязь

Posted 11 февраля, 15:00
Published 11 февраля, 15:00
Modified 11 февраля, 15:02
Updated 11 февраля, 15:02
Порошок отлично отстирывает сильные загрязнения и незаменим для стирки белых вещей или плотных тканей. Однако его крупные частицы плохо растворяются в холодной воде, оставляя остатки на одежде. А еще порошок может образовывать осадок на технических узлах стиральной машины, что вредит ее работоспособности.
Гель для стирки становится все популярнее благодаря своей мягкости и универсальности. Он хорошо растворяется даже при низких температурах, легко выполаскивается и не оказывает агрессивного воздействия на ткани. Однако гели стоят дороже, а из-за жидкой текстуры их сложнее дозировать, если нет измерительного колпачка.
Если вы стираете белые плотные ткани с сильными загрязнениями (например, рабочую одежду), лучше выбрать порошок. Он экономичен и справляется с загрязнениями. А вот гель подойдет для деликатных тканей, цветной одежды и стирки при низких температурах. Кроме того, гель менее вреден для вашей стиральной машины, так как не оставляет накипи.
Выбор между порошком и гелем будет зависеть от ваших потребностей, предпочтений и условий стирки. Если важна универсальность, выбирайте гель; если максимальная эффективность на сложных загрязнениях — порошок.
Для удобства представим результаты в таблице:
|Параметр
|Порошок
|Гель
|Эффективность стирки
|Хорошо удаляет загрязнения, особенно сложные, как жир или грязь. Подходит для белых вещей.
|Лучше отстирывает свежие пятна и деликатные ткани. Мягче чистит.
|Растворимость
|Требует высокой температуры воды, в холодной может раствориться не полностью.
|Отлично растворяется даже при низкой температуре.
|Бережность к ткани
|Может вызывать появление жёсткости на ткани из-за крупного состава.
|Более щадящий для тканей, не портит структуру материала.
|Экономичность
|Дешевле и хватает на большее количество стирок.
|Дороже, но расход при частых стирках ниже.
|Упаковка
|Продаётся в картонных коробках или пластиковых пакетах. Менее удобен в использовании.
|Выпускается в удобных пластиковых бутылках с дозаторами.
|Воздействие на машинку
|Частицы порошка оставляют накипь на внутренних деталях машинки.
|Не накапливает осадок, безопаснее для техники.
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Источник: vashstrpolis.ru.