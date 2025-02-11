Бизнесмен в Екатеринбурге попался на взятке за экспертизу халяльного мяса

Posted 11 февраля, 09:36
Published 11 февраля, 09:36
Modified 11 февраля, 09:38
Updated 11 февраля, 09:38
Сообщается, что с лета 2022 года по осень 2024 года предприниматель дал руководителю лаборатории 410 тысяч рублей за то, чтобы была положительная оценка качеству его продукции, пишет «КП-Екатеринбург».
Бизнесмен сейчас находится под подпиской о невыезде. При этом глава ветлаборатории сообщила, что не брала от него денег и что они не сотрудничают уже полгода.
Напомним, бывшего полицейского в Екатеринбурге отправили в тюрьму на 7,5 лет за коррупционную деятельность.