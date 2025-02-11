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Posted 11 февраля, 09:36

Published 11 февраля, 09:36

Modified 11 февраля, 09:38

Updated 11 февраля, 09:38

Бизнесмен в Екатеринбурге попался на взятке за экспертизу халяльного мяса

Бизнесмен в Екатеринбурге попался на взятке за экспертизу халяльного мяса

11 февраля 2025, 09:36
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге предпринимателя, который занимается продажей халяльного мяса, задержали по обвинению во взятке руководителю ветлаборатории за результаты экспертизы продукта.

Сообщается, что с лета 2022 года по осень 2024 года предприниматель дал руководителю лаборатории 410 тысяч рублей за то, чтобы была положительная оценка качеству его продукции, пишет «КП-Екатеринбург».

Бизнесмен сейчас находится под подпиской о невыезде. При этом глава ветлаборатории сообщила, что не брала от него денег и что они не сотрудничают уже полгода.

Напомним, бывшего полицейского в Екатеринбурге отправили в тюрьму на 7,5 лет за коррупционную деятельность.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Деньги#Коррупция#Бизнесмен#Взятка#Предприниматель#Мясо#Лаборатория#Екатеринбург
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