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Posted 11 февраля, 07:10

Published 11 февраля, 07:10

Modified 11 февраля, 07:10

Updated 11 февраля, 07:10

Депутат: у региональных властей есть полномочия по борьбе с бродячими собаками

11 февраля 2025, 07:10
Нападения собак происходят не из-за пробелов в законе, а по причине его неэффективного исполнения региональными властями, сказал в беседе с RT первый зампред думского комитета по экологии, природным ресурсам и окружающей среде Владимир Бурматов.

Таким образом он прокомментировал новость о нападении собак на десятилетнюю девочку в Хабаровском крае, которой потребовалась госпитализация.

«Хочу подчеркнуть: за последние несколько месяцев в Хабаровском крае это не первая история. И там уголовные дела уже в связи с этим возбуждены», — сказал он.

По его словам, регионы разные, но у них есть исчерпывающие полномочия по решению этих вопросов.

«Регион всё может делать, а если не хватает полномочий, может взять себе дополнительные, приняв региональный закон. Но мы видим, что у одних субъектов Российской Федерации это получается, у других — нет. В Хабаровске это не получалось. Но сейчас у них серьёзные изменения во власти, губернатор новый пришёл, эффективную команду собирают, и я уверен, что они решат этот вопрос», — пояснил Бурматов.

Он также напомнил, что местные власти могут ввести штраф за самовыгул собак в сельской местности, пишет RT.

«У нас по закону владелец обязан контролировать своё животное… Он не имеет права просто открыть ворота и выгнать собаку», — подытожил законодатель.

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