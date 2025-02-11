Депутат: у региональных властей есть полномочия по борьбе с бродячими собаками

Posted 11 февраля, 07:10
Published 11 февраля, 07:10
Modified 11 февраля, 07:10
Updated 11 февраля, 07:10
Таким образом он прокомментировал новость о нападении собак на десятилетнюю девочку в Хабаровском крае, которой потребовалась госпитализация.
«Хочу подчеркнуть: за последние несколько месяцев в Хабаровском крае это не первая история. И там уголовные дела уже в связи с этим возбуждены», — сказал он.
По его словам, регионы разные, но у них есть исчерпывающие полномочия по решению этих вопросов.
«Регион всё может делать, а если не хватает полномочий, может взять себе дополнительные, приняв региональный закон. Но мы видим, что у одних субъектов Российской Федерации это получается, у других — нет. В Хабаровске это не получалось. Но сейчас у них серьёзные изменения во власти, губернатор новый пришёл, эффективную команду собирают, и я уверен, что они решат этот вопрос», — пояснил Бурматов.
Он также напомнил, что местные власти могут ввести штраф за самовыгул собак в сельской местности, пишет RT.
«У нас по закону владелец обязан контролировать своё животное… Он не имеет права просто открыть ворота и выгнать собаку», — подытожил законодатель.