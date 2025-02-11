Депутат: у региональных властей есть полномочия по борьбе с бродячими собаками

«Регион всё может делать, а если не хватает полномочий, может взять себе дополнительные, приняв региональный закон. Но мы видим, что у одних субъектов Российской Федерации это получается, у других — нет. В Хабаровске это не получалось. Но сейчас у них серьёзные изменения во власти, губернатор новый пришёл, эффективную команду собирают, и я уверен, что они решат этот вопрос», — пояснил Бурматов.