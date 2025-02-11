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Posted 11 февраля, 11:40

Published 11 февраля, 11:40

Modified 11 февраля, 11:42

Updated 11 февраля, 11:42

Детские сады в Свердловской области получат субсидии на обучающее оборудование

Детские сады в Свердловской области получат субсидии на обучающее оборудование

11 февраля 2025, 11:40
Фото: 1MI.
10 детским садам в Свердловской области направят 3,6 миллиона рублей на обучающее и развивающее оснащение.

Так, по 360 тысяч рублей в 2025 году получат 2 дошкольных учреждения в Нижнем Тагиле, а также в Камышлове, Каменске-Уральском, Екатеринбурге и других областных городах, пишет «Тагильский рабочий».

Эту субсидию они смогут направить на приобретение развивающего и обучающего оборудования для дошколят, которое позволит на ранних этапах выявить интересы и тип мышления детей, — уточнила исполняющая обязанности главы регионального образования и молодёжной политики Светлана Тренихина.

В садиках будут установлены конструкторские бюро и детские центры для проведения экспериментов, а также аппаратные и компьютерные комплексы. Дети познакомятся с программированием и научно-технической деятельностью.

Напомним, более 120 миллионов рублей выделено на капремонт больницы №4 в Нижнем Тагиле.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Первоуральск#Нижний Тагил#Каменск-Уральский#Дети#Свердловская область#Деньги#Детские сады#Субсидии#Оборудование#Екатеринбург
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