Детские сады в Свердловской области получат субсидии на обучающее оборудование

Posted 11 февраля, 11:40
Published 11 февраля, 11:40
Modified 11 февраля, 11:42
Updated 11 февраля, 11:42
Так, по 360 тысяч рублей в 2025 году получат 2 дошкольных учреждения в Нижнем Тагиле, а также в Камышлове, Каменске-Уральском, Екатеринбурге и других областных городах, пишет «Тагильский рабочий».
Эту субсидию они смогут направить на приобретение развивающего и обучающего оборудования для дошколят, которое позволит на ранних этапах выявить интересы и тип мышления детей, — уточнила исполняющая обязанности главы регионального образования и молодёжной политики Светлана Тренихина.
В садиках будут установлены конструкторские бюро и детские центры для проведения экспериментов, а также аппаратные и компьютерные комплексы. Дети познакомятся с программированием и научно-технической деятельностью.
Напомним, более 120 миллионов рублей выделено на капремонт больницы №4 в Нижнем Тагиле.