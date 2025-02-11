Дороги на шести улицах отремонтируют в Нижнем Тагиле в 2025 году по нацпроекту

Некоторые из этих объектов являются переходящими, то есть работы рассчитаны на несколько лет и должны быть окончены в 2025 или 2026 году. Всего на реализацию проекта выделено 606,3 миллиона рублей, из которых 576 миллионов получит Нижний Тагил из областного бюджета. Остальную сумму добавят из местного бюджета, выяснила редакция TagilCity.ru.