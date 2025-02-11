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Posted 11 февраля, 13:38

Published 11 февраля, 13:38

Modified 11 февраля, 13:40

Updated 11 февраля, 13:40

Дороги на шести улицах отремонтируют в Нижнем Тагиле в 2025 году по нацпроекту

Дороги на шести улицах отремонтируют в Нижнем Тагиле в 2025 году по нацпроекту

11 февраля 2025, 13:38
Фото: 1MI.
Ремонт шести дорог планируется в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Перечень уже утвержден постановлением администрации Нижнего Тагила, ответственным за реализацию нацпроекта назначено Управление горхозяйством.

В документации указаны следующие участки дорог для ремонта:

  • на улице Зари от Ильича до Калинина;
  • на Красноармейской;
  • на Краснознаменной;
  • на проспекте Ленина;
  • на Верхней Черепанова;
  • на Выйской.

Некоторые из этих объектов являются переходящими, то есть работы рассчитаны на несколько лет и должны быть окончены в 2025 или 2026 году. Всего на реализацию проекта выделено 606,3 миллиона рублей, из которых 576 миллионов получит Нижний Тагил из областного бюджета. Остальную сумму добавят из местного бюджета, выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, что в Нижнем Тагиле успешно завершен нацпроект «Безопасные качественные дороги», который действовал шесть лет.

В 2024 году в Нижнем Тагиле по нацпроекту будут отремонтированы 4 автодороги (список)
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