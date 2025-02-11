Дороги на шести улицах отремонтируют в Нижнем Тагиле в 2025 году по нацпроекту

Posted 11 февраля, 13:38
Published 11 февраля, 13:38
Modified 11 февраля, 13:40
Updated 11 февраля, 13:40
Перечень уже утвержден постановлением администрации Нижнего Тагила, ответственным за реализацию нацпроекта назначено Управление горхозяйством.
В документации указаны следующие участки дорог для ремонта:
Некоторые из этих объектов являются переходящими, то есть работы рассчитаны на несколько лет и должны быть окончены в 2025 или 2026 году. Всего на реализацию проекта выделено 606,3 миллиона рублей, из которых 576 миллионов получит Нижний Тагил из областного бюджета. Остальную сумму добавят из местного бюджета, выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, что в Нижнем Тагиле успешно завершен нацпроект «Безопасные качественные дороги», который действовал шесть лет.