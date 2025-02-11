Два тагильских садика получат субсидии на инновационное оборудование

Posted 11 февраля, 12:30
Published 11 февраля, 12:30
Modified 11 февраля, 12:32
Updated 11 февраля, 12:32
В Нижнем Тагиле в детсаду №198 объединения «Детство» уже организована и функционирует студия интеллектуального развития «Профи 5+». Там малышей обучают в игровой форме различным инженерным дисциплинам, развивают интерес к техническому образованию.
Второе дошкольное учреждение, которое получит средства, это детсад №195 объединения «Маячок». Там планируют приобрести конструкторы для моделирования и робототехники.
Ребята смогут погрузиться в мир научно-технического творчества и попробовать свои силы, — рассказал в соцсетях мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Напомним, что всего по этой программе 10 свердловских детсадов в разных городах получат субсидии на 3,6 миллиона рублей.