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Posted 11 февраля, 12:30

Published 11 февраля, 12:30

Modified 11 февраля, 12:32

Updated 11 февраля, 12:32

Два тагильских садика получат субсидии на инновационное оборудование

Два тагильских садика получат субсидии на инновационное оборудование

11 февраля 2025, 12:30
Фото: 1MI.
Для двух детсадов в Нижнем Тагиле выделены субсидии на приобретение инновационного оборудования в рамках проекта «Уральская инженерная школа».

В Нижнем Тагиле в детсаду №198 объединения «Детство» уже организована и функционирует студия интеллектуального развития «Профи 5+». Там малышей обучают в игровой форме различным инженерным дисциплинам, развивают интерес к техническому образованию.

Второе дошкольное учреждение, которое получит средства, это детсад №195 объединения «Маячок». Там планируют приобрести конструкторы для моделирования и робототехники.

Ребята смогут погрузиться в мир научно-технического творчества и попробовать свои силы, — рассказал в соцсетях мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Фото: Владислав Пинаев

Напомним, что всего по этой программе 10 свердловских детсадов в разных городах получат субсидии на 3,6 миллиона рублей.

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#Евгения Сафина#Общество#Дети#Программа#Инновации#Оборудование#Инженер#Воспитатели#Екатеринбург#Детский сад
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