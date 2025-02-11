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Posted 11 февраля, 10:21

Published 11 февраля, 10:21

Modified 11 февраля, 10:23

Updated 11 февраля, 10:23

Екатеринбургский атлет ищет мастера для создания спортивного протеза

Екатеринбургский атлет ищет мастера для создания спортивного протеза

11 февраля 2025, 10:21
Фото: Вконтакте Вячеслав Гурьев.
Вячеславу из Екатеринбурга необходим специальный протез для занятий в тренажерном зале. Хотя его нынешний протез прекрасно справляется с повседневными задачами, он не позволяет выполнять приседания и становую тягу. Вячеслав Гурьев выложил у себя на странице видео где и рассказал обо всем по порядку.

Екатеринбуржец выложил у себя на странице видео и рассказал, что ему нужны специалисты по токарным работам, ЧПУ и изготовлению резиновых или полиуретановых элементов. Вячеслав также призвал тех, кто может оказать реальную помощь в доступе к станкам с ЧПУ и необходимым материалам, включая алюминий, шаровые опоры и нержавеющую трубу, и теперь ждет отклика от тех, кто сможет воплотить его идею в жизнь.

Вячеслав не может полноценно тренироваться, ведь его протез для ходьбы, предназначен для повседневной активности, но не рассчитаны на высокие нагрузки и специфические движения, характерные для силовых упражнений.

Приседания и становая тяга требуют особой гибкости и устойчивости, которых сложно достичь с деревянным протезом стопы. Именно поэтому Вячеслав решил обратиться за помощью к сообществу инженеров и мастеров, способных создать специальный протез по собственной задумке спортсмена.

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Для реализации своей идеи Вячеслав уже подготовил чертежи и материалы. Ему необходимы услуги токаря, специалиста по ЧПУ и мастера, занимающегося производством сайлентблоков. Кроме того, он ищет изготовителей изделий из полиуретана или резины, которые смогут создать амортизирующие элементы для протеза. Верхнюю часть протеза планируют изготовить в одной из местных протезных компаний, однако нижняя часть требует особого внимания и точности.

Сейчас пока идет сбор специалистов, Кулибиных, токарей, ЧПУшников, людей социально активных и готовых прийти на помощь, у кого что есть, у кого-то металл есть, у кого-то станки. Пока есть идея, но нет реализации, — рассказал редакции TagilCity.ru Вячеслав Гурьев.

Сегодня Вячеслав активно ищет единомышленников через социальные сети и специализированные форумы. Он верит, что найдется тот, кто откликнется на его просьбу и поможет воплотить мечту в реальность.

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