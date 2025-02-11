Екатеринбургский атлет ищет мастера для создания спортивного протеза

Екатеринбуржец выложил у себя на странице видео и рассказал, что ему нужны специалисты по токарным работам, ЧПУ и изготовлению резиновых или полиуретановых элементов. Вячеслав также призвал тех, кто может оказать реальную помощь в доступе к станкам с ЧПУ и необходимым материалам, включая алюминий, шаровые опоры и нержавеющую трубу, и теперь ждет отклика от тех, кто сможет воплотить его идею в жизнь.