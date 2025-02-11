Екатеринбургский атлет ищет мастера для создания спортивного протеза

Posted 11 февраля, 10:21
Published 11 февраля, 10:21
Modified 11 февраля, 10:23
Updated 11 февраля, 10:23
Екатеринбуржец выложил у себя на странице видео и рассказал, что ему нужны специалисты по токарным работам, ЧПУ и изготовлению резиновых или полиуретановых элементов. Вячеслав также призвал тех, кто может оказать реальную помощь в доступе к станкам с ЧПУ и необходимым материалам, включая алюминий, шаровые опоры и нержавеющую трубу, и теперь ждет отклика от тех, кто сможет воплотить его идею в жизнь.
Вячеслав не может полноценно тренироваться, ведь его протез для ходьбы, предназначен для повседневной активности, но не рассчитаны на высокие нагрузки и специфические движения, характерные для силовых упражнений.
Приседания и становая тяга требуют особой гибкости и устойчивости, которых сложно достичь с деревянным протезом стопы. Именно поэтому Вячеслав решил обратиться за помощью к сообществу инженеров и мастеров, способных создать специальный протез по собственной задумке спортсмена.
Для реализации своей идеи Вячеслав уже подготовил чертежи и материалы. Ему необходимы услуги токаря, специалиста по ЧПУ и мастера, занимающегося производством сайлентблоков. Кроме того, он ищет изготовителей изделий из полиуретана или резины, которые смогут создать амортизирующие элементы для протеза. Верхнюю часть протеза планируют изготовить в одной из местных протезных компаний, однако нижняя часть требует особого внимания и точности.
Сейчас пока идет сбор специалистов, Кулибиных, токарей, ЧПУшников, людей социально активных и готовых прийти на помощь, у кого что есть, у кого-то металл есть, у кого-то станки. Пока есть идея, но нет реализации, — рассказал редакции TagilCity.ru Вячеслав Гурьев.
Сегодня Вячеслав активно ищет единомышленников через социальные сети и специализированные форумы. Он верит, что найдется тот, кто откликнется на его просьбу и поможет воплотить мечту в реальность.
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