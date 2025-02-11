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Posted 11 февраля, 11:14

Published 11 февраля, 11:14

Modified 11 февраля, 11:16

Updated 11 февраля, 11:16

Эксперт по ЖКХ считает, что сезонная оплата отопления грозит проблемами потребителям

11 февраля 2025, 11:14
Специалист отметил, что подобная практика уже была внедрена на уровне отдельных районов, но данный опыт оказался для жильцов негативным.

Агентство «Ридус» попросило председателя Союза жилищных организаций Москвы, юриста Константина Крохина прокомментировать планы Министерства строительства и ЖКХ перевести россиян на сезонную оплату отопления жилья. По словам эксперта, подобный опыт уже был в столице на уровне отдельных ЖК или районов, но для жильцов он оказался скорее негативным.

Собеседник издания отметил, что подобные предложения звучат уже 15 лет. Данную идею даже отрабатывали на новостройках, в которых есть общедомовые и индивидуальные приборы учета тепла. Люди из домов, где введен новый порядок, жалуются, что у них счетчики показывают мало, а плата рассчитывается по общедомовому учету и вырастает в два раза, в сравнении с поквартирной. Он объяснил это формулой расчета Минстроя, которая учитывает объем потребления тепла по входу в дом, а не по распределению по квартирам.

Юрист также напомнил, что зарплаты и пенсии жителей многоквартирных домов примерно одинаковы в любой из месяцев года и не изменяются посезонно, поэтому новый порядок принесет им массу неудобств. Он добавил, что решение о распределении платы на весь год было принято в СССР ещё в 1930-е годы. Крохин отметил, что нововведение негативно отразится и на ресурсниках, так как им и весной и летом необходимо закупать топливо, чтобы создать запасы, а в эти периоды они и так получают меньше денег.

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