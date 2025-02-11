Эксперт по ЖКХ считает, что сезонная оплата отопления грозит проблемами потребителям

Posted 11 февраля, 11:14
Published 11 февраля, 11:14
Modified 11 февраля, 11:16
Updated 11 февраля, 11:16
Агентство «Ридус» попросило председателя Союза жилищных организаций Москвы, юриста Константина Крохина прокомментировать планы Министерства строительства и ЖКХ перевести россиян на сезонную оплату отопления жилья. По словам эксперта, подобный опыт уже был в столице на уровне отдельных ЖК или районов, но для жильцов он оказался скорее негативным.
Собеседник издания отметил, что подобные предложения звучат уже 15 лет. Данную идею даже отрабатывали на новостройках, в которых есть общедомовые и индивидуальные приборы учета тепла. Люди из домов, где введен новый порядок, жалуются, что у них счетчики показывают мало, а плата рассчитывается по общедомовому учету и вырастает в два раза, в сравнении с поквартирной. Он объяснил это формулой расчета Минстроя, которая учитывает объем потребления тепла по входу в дом, а не по распределению по квартирам.
Юрист также напомнил, что зарплаты и пенсии жителей многоквартирных домов примерно одинаковы в любой из месяцев года и не изменяются посезонно, поэтому новый порядок принесет им массу неудобств. Он добавил, что решение о распределении платы на весь год было принято в СССР ещё в 1930-е годы. Крохин отметил, что нововведение негативно отразится и на ресурсниках, так как им и весной и летом необходимо закупать топливо, чтобы создать запасы, а в эти периоды они и так получают меньше денег.