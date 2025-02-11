Эксперт по ЖКХ считает, что сезонная оплата отопления грозит проблемами потребителям

Юрист также напомнил, что зарплаты и пенсии жителей многоквартирных домов примерно одинаковы в любой из месяцев года и не изменяются посезонно, поэтому новый порядок принесет им массу неудобств. Он добавил, что решение о распределении платы на весь год было принято в СССР ещё в 1930-е годы. Крохин отметил, что нововведение негативно отразится и на ресурсниках, так как им и весной и летом необходимо закупать топливо, чтобы создать запасы, а в эти периоды они и так получают меньше денег.