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Posted 11 февраля, 04:47

Published 11 февраля, 04:47

Modified 11 февраля, 04:49

Updated 11 февраля, 04:49

Грузовик лишился колеса и влетел в забор на Тюменском тракте

Грузовик лишился колеса и влетел в забор на Тюменском тракте

11 февраля 2025, 04:47
Фото: 1MI.
На Тюменском тракте водитель грузовика попал в аварию 11 февраля 2025 года.

Водитель направлялся в сторону Тюмени. Во время езды от грузовика отлетело правое переднее колесо, вследствие чего транспорт протаранил забор, рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».

Пострадавших в ЧП нет. Водитель в момент аварии был в трезвом состоянии. Из-за произошедшего на дорожном участке было временно ограничено движение.

Напомним, 10 февраля 2025 года под Североуральском столкнулись два грузовика, в результате чего скончался один из водителей.

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