Грузовик лишился колеса и влетел в забор на Тюменском тракте

Posted 11 февраля, 04:47
Published 11 февраля, 04:47
Modified 11 февраля, 04:49
Updated 11 февраля, 04:49
Водитель направлялся в сторону Тюмени. Во время езды от грузовика отлетело правое переднее колесо, вследствие чего транспорт протаранил забор, рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».
Пострадавших в ЧП нет. Водитель в момент аварии был в трезвом состоянии. Из-за произошедшего на дорожном участке было временно ограничено движение.
Напомним, 10 февраля 2025 года под Североуральском столкнулись два грузовика, в результате чего скончался один из водителей.