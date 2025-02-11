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Posted 11 февраля, 06:37

Published 11 февраля, 06:37

Modified 11 февраля, 06:37

Updated 11 февраля, 06:37

Иностранца, застрявшего в мусоропроводе в Москве, вытащили из ловушки

11 февраля 2025, 06:37
В Москве застрявшего в мусоропроводе мужчину спасли и увезли на скорой.

Об этом сообщил источник 360.ru. Происшествие случилось в одном из домов на Славянском бульваре. Очевидцы услышали крики иностранца со стороны мусоропровода.

Выяснилось, что мужчина застрял между техническим и первым этажами и начал кричать. Когда сверху кидали мусор, крики усиливались, отметил источник.

На место ЧП вызвали спасателей. Сначала специалисты не могли найти пострадавшего, но через некоторое время его увидели и смогли вытащить. После мужчину госпитализировали. Врачи диагностировали у него перелом голеностопа и ушибы.

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