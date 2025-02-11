Иностранца, застрявшего в мусоропроводе в Москве, вытащили из ловушки

Posted 11 февраля, 06:37
Published 11 февраля, 06:37
Modified 11 февраля, 06:37
Updated 11 февраля, 06:37
Об этом сообщил источник 360.ru. Происшествие случилось в одном из домов на Славянском бульваре. Очевидцы услышали крики иностранца со стороны мусоропровода.
Выяснилось, что мужчина застрял между техническим и первым этажами и начал кричать. Когда сверху кидали мусор, крики усиливались, отметил источник.
На место ЧП вызвали спасателей. Сначала специалисты не могли найти пострадавшего, но через некоторое время его увидели и смогли вытащить. После мужчину госпитализировали. Врачи диагностировали у него перелом голеностопа и ушибы.