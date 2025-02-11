Как один простой предмет поможет продлить срок хранения продуктов в холодильнике

Posted 11 февраля, 06:44
Published 11 февраля, 06:44
Modified 11 февраля, 06:44
Updated 11 февраля, 06:44
Лучше всего разместить рулон в задней части холодильника, на нижней полке. Это оптимальное место для такого «осушителя».
Рулон туалетной бумаги следует менять каждые три недели или по мере появления признаков влажности.
Убедитесь, что туалетная бумага не использовалась в ванной или другом месте — это важное условие.
Отложите одну или две упаковки туалетной бумаги специально для холодильника, чтобы не забыть об этом при следующей покупке.
Не стоит оставлять рулон слишком долго. Следите за его состоянием, чтобы избежать неприятных сюрпризов.