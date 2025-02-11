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Posted 11 февраля, 06:44

Published 11 февраля, 06:44

Modified 11 февраля, 06:44

Updated 11 февраля, 06:44

Как один простой предмет поможет продлить срок хранения продуктов в холодильнике

Как один простой предмет поможет продлить срок хранения продуктов в холодильнике

11 февраля 2025, 06:44
Фото: 1MI.
Оказывается, рулон туалетной бумаги в холодильнике может стать настоящим спасением для продуктов.

Как туалетная бумага помогает в холодильнике?

  • Поглощает запахи и влагу. Бумага хорошо улавливает неприятные запахи, что особенно полезно в холодильнике, где продукты могут начать источать запахи. Об этом пишет издание Pravda.Ru.
  • Продлевает свежесть продуктов. Излишняя влага может способствовать быстрой порче пищи. Туалетная бумага впитывает лишнюю влагу, помогая продуктам оставаться свежими дольше.
  • Снижает образование льда и экономит электроэнергию. Благодаря тому, что бумага помогает поддерживать оптимальный уровень влажности, в холодильнике образуется меньше льда, а значит, прибор работает эффективнее.

Рекомендации по использованию

Лучше всего разместить рулон в задней части холодильника, на нижней полке. Это оптимальное место для такого «осушителя».

Рулон туалетной бумаги следует менять каждые три недели или по мере появления признаков влажности.

Убедитесь, что туалетная бумага не использовалась в ванной или другом месте — это важное условие.

Отложите одну или две упаковки туалетной бумаги специально для холодильника, чтобы не забыть об этом при следующей покупке.

Не стоит оставлять рулон слишком долго. Следите за его состоянием, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

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