Как россияне будут отдыхать в феврале 2025 года

Posted 11 февраля, 05:56
Published 11 февраля, 05:56
Modified 11 февраля, 05:56
Updated 11 февраля, 05:56
О том, сколько дней граждане нашей страны будут отдыхать в феврале 2025 года, узнала Общественная служба новостей.
В феврале 2025 года в России 28 календарных дня: из них 20 рабочих и 8 выходных. На второй месяц 2025 года приходится два праздника, но официальный только один — День защитника Отечества, который отмечают 23 февраля. В этом году дата выпадает на воскресенье. Дополнительного выходного дня в феврале не предусмотрено, поскольку его перенесли на майские праздники.
Поскольку 23 февраля в этом году выпадает на воскресенье, то, согласно постановлению Правительства РФ от 4 октября 2024 года №1335, выходной день решили перенести на майские праздники, а именно на 8 мая. В результате, в честь Дня Победы россияне будут отдыхать с 8 по 11 мая включительно.
Главный праздник февраля — День защитника Отечества — ежегодно празднуется 23 февраля. Сам праздник появился в 1918 году и менял свое название несколько раз. А с 2002 года этот день объявили праздничным и сделали официальный выходной.
Поскольку выходные в феврале продлятся всего 2 дня — с 22 по 23 число, для полноценного отпуска это не так много, однако времени будет достаточно, чтобы выспаться и разобраться с делами. К тому же, если небольшое путешествие все-таки входит в ваши планы, то февраль — отличный месяц для межсезонья на теплых островах. К тому же, стоимость отдыха будет ниже, чем в остальные месяцы.
Если на праздниках вы хотите покататься на лыжах, то цены также вас прекрасно удивят: дело в том, что в это время как раз закончился январский ажиотаж, не будет очередей на подъемниках и склонах.
Помимо Дня защитника Отечества на февраль выпадают и другие праздники, в том числе церковные: День всех влюбленных — 14 февраля, Сретение Господне — 15 февраля, а также Масленица, где сам праздник отмечают с 24 февраля по 2 марта. Великий пост начинается 3 марта, а заканчивается 19 апреля. Помимо этого, многие отмечают китайский Новый год, который в 2025 году выпадает на 29 января, а продлится до 12 февраля.
Также в феврале 2025 года отмечают профессиональные праздники, в том числе День российской науки — 8 февраля. Это дата очень значима для людей, которые посвящают свою жизнь науке — профессоров, ученых, академиков, студентов и т. д.