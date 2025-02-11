tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 05:56

Published 11 февраля, 05:56

Modified 11 февраля, 05:56

Updated 11 февраля, 05:56

Как россияне будут отдыхать в феврале 2025 года

Как россияне будут отдыхать в феврале 2025 года

11 февраля 2025, 05:56
Фото: 1MI.
Февраль — последний зимний месяц, на который приходится сразу несколько прекрасных праздников — День всех влюбленных, Сретение Господне, Масленица и, конечно же, День защитника Отечества.

О том, сколько дней граждане нашей страны будут отдыхать в феврале 2025 года, узнала Общественная служба новостей.

Производственный календарь

В феврале 2025 года в России 28 календарных дня: из них 20 рабочих и 8 выходных. На второй месяц 2025 года приходится два праздника, но официальный только один — День защитника Отечества, который отмечают 23 февраля. В этом году дата выпадает на воскресенье. Дополнительного выходного дня в феврале не предусмотрено, поскольку его перенесли на майские праздники.

Официальные выходные дни в феврале

  • При пятидневной рабочей неделе, по графику будет 8 нерабочих дней — 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 февраля.
  • В случае если сотрудники работают 6 дней в неделю — 4 нерабочих дня — 2, 9, 16, 23 февраля.

Как отдыхаем 23 февраля в 2025 году

Поскольку 23 февраля в этом году выпадает на воскресенье, то, согласно постановлению Правительства РФ от 4 октября 2024 года №1335, выходной день решили перенести на майские праздники, а именно на 8 мая. В результате, в честь Дня Победы россияне будут отдыхать с 8 по 11 мая включительно.

День защитника Отечества

Главный праздник февраля — День защитника Отечества — ежегодно празднуется 23 февраля. Сам праздник появился в 1918 году и менял свое название несколько раз. А с 2002 года этот день объявили праздничным и сделали официальный выходной.

Поскольку выходные в феврале продлятся всего 2 дня — с 22 по 23 число, для полноценного отпуска это не так много, однако времени будет достаточно, чтобы выспаться и разобраться с делами. К тому же, если небольшое путешествие все-таки входит в ваши планы, то февраль — отличный месяц для межсезонья на теплых островах. К тому же, стоимость отдыха будет ниже, чем в остальные месяцы.

Если на праздниках вы хотите покататься на лыжах, то цены также вас прекрасно удивят: дело в том, что в это время как раз закончился январский ажиотаж, не будет очередей на подъемниках и склонах.

Другие праздники

Помимо Дня защитника Отечества на февраль выпадают и другие праздники, в том числе церковные: День всех влюбленных — 14 февраля, Сретение Господне — 15 февраля, а также Масленица, где сам праздник отмечают с 24 февраля по 2 марта. Великий пост начинается 3 марта, а заканчивается 19 апреля. Помимо этого, многие отмечают китайский Новый год, который в 2025 году выпадает на 29 января, а продлится до 12 февраля.

Также в феврале 2025 года отмечают профессиональные праздники, в том числе День российской науки — 8 февраля. Это дата очень значима для людей, которые посвящают свою жизнь науке — профессоров, ученых, академиков, студентов и т. д.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика