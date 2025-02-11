Как россияне будут отдыхать в феврале 2025 года

Поскольку выходные в феврале продлятся всего 2 дня — с 22 по 23 число, для полноценного отпуска это не так много, однако времени будет достаточно, чтобы выспаться и разобраться с делами. К тому же, если небольшое путешествие все-таки входит в ваши планы, то февраль — отличный месяц для межсезонья на теплых островах. К тому же, стоимость отдыха будет ниже, чем в остальные месяцы.