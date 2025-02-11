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Posted 11 февраля, 12:33

Published 11 февраля, 12:33

Modified 11 февраля, 12:35

Updated 11 февраля, 12:35

Как ускорить всхожесть семян перца при помощи раствора сухих дрожжей и меда

Как ускорить всхожесть семян перца при помощи раствора сухих дрожжей и меда

11 февраля 2025, 12:33
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Использование раствора из дрожжей и меда — одно из самых оригинальных решений для стимулирования всхожести семян. Такой раствор не только «будит» спящие семена, но ещё и даёт им запас энергии благодаря полезным веществам в составе меда и ферментам дрожжей.

Как приготовить раствор для проращивания семян перцев

Вам понадобится:

  • 1 литр тёплой, но не горячей воды;
  • 2 грамма сухих дрожжей (или 5 граммов свежих);
  • 1 чайная ложка натурального меда.
Настаивайте раствор 2 часа при температуре 25 градусов. Семена необходимо замочить на 8−12 часов, — советует портал «Хибины».

После этого промойте их чистой водой и высевайте в подготовленный грунт.

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Чтобы эффект закрепился, следите за влажностью почвы, поддерживайте температуру 25-28°C и обеспечьте семенам достаточное освещение.

Почему дрожжи и мед работают?

Дрожжи — это природный источник витаминов группы B, а также активных ферментов, которые стимулируют ростовые процессы в растениях. В свою очередь, мед богат глюкозой и другими сахарами, которые становятся источником энергии для семян. Вместе эти два компонента образуют настоящий «энергетический коктейль», который буквально пробуждает семечки от сна.

Ранее эксперты подробно объяснили, в чем разница между сортами томатов и гибридами.

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