Как ускорить всхожесть семян перца при помощи раствора сухих дрожжей и меда

Дрожжи — это природный источник витаминов группы B, а также активных ферментов, которые стимулируют ростовые процессы в растениях. В свою очередь, мед богат глюкозой и другими сахарами, которые становятся источником энергии для семян. Вместе эти два компонента образуют настоящий «энергетический коктейль», который буквально пробуждает семечки от сна.