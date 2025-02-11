Как ускорить всхожесть семян перца при помощи раствора сухих дрожжей и меда

Posted 11 февраля, 12:33
Published 11 февраля, 12:33
Modified 11 февраля, 12:35
Updated 11 февраля, 12:35
Вам понадобится:
Настаивайте раствор 2 часа при температуре 25 градусов. Семена необходимо замочить на 8−12 часов, — советует портал «Хибины».
После этого промойте их чистой водой и высевайте в подготовленный грунт.
Чтобы эффект закрепился, следите за влажностью почвы, поддерживайте температуру 25-28°C и обеспечьте семенам достаточное освещение.
Дрожжи — это природный источник витаминов группы B, а также активных ферментов, которые стимулируют ростовые процессы в растениях. В свою очередь, мед богат глюкозой и другими сахарами, которые становятся источником энергии для семян. Вместе эти два компонента образуют настоящий «энергетический коктейль», который буквально пробуждает семечки от сна.
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