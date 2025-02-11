Маркетолог объяснил, почему иностранные бренды стали писать названия на русском языке

«Маркетологи всегда, если они нормальные специалисты, руководствуются двумя соображениями. Первое соображение — это требование закона, то, что законодательно закреплено. Если сказано поменять вывеску с английской на русскую — мы меняем с английской на русскую, даже если это требует затрат, не очень хочется», — цитирует слова специалиста Pravda. Ru.