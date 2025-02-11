Маркетолог объяснил, почему иностранные бренды стали писать названия на русском языке

Posted 11 февраля, 05:48
Published 11 февраля, 05:48
Modified 11 февраля, 05:48
Updated 11 февраля, 05:48
Эксперт объяснил, что в России депутаты Госдумы принимают постановления, предписывающие меньше использовать англицизмы, английские названия в продукции, товарах и услугах, которые реализуются в России.
Производителям иностранных продуктов, реализующимся в России, приходится адаптироваться к новым условиям.
«Маркетологи всегда, если они нормальные специалисты, руководствуются двумя соображениями. Первое соображение — это требование закона, то, что законодательно закреплено. Если сказано поменять вывеску с английской на русскую — мы меняем с английской на русскую, даже если это требует затрат, не очень хочется», — цитирует слова специалиста Pravda. Ru.
Березин отметил, что маркетологи должны учитывать настроение потребителей.
«Мир меняется, вокруг нас меняются потребители, сменяются поколения потребителей. Соответственно, изучение, отслеживание этих изменений, оно для того, чтобы лучше соответствовать ожиданиям потребителя», — рассказал маркетолог.
Эксперт объяснил, что логотип — это постоянно меняющееся изображение.
Ранее, по словам специалиста, даже российские бренды пытались выдать себя за импортный продукт, применяя названия на английском языке, однако сейчас наметился противоположный тренд, пишет Pravda.Ru.