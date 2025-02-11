Морозы снова возвращаются в Свердловскую область

Posted 11 февраля, 07:26
Published 11 февраля, 07:26
Modified 11 февраля, 07:28
Updated 11 февраля, 07:28
12 февраля ожидается облачная погода. Местами в регионе прогнозируются небольшие снегопады и гололед. Ветер будет достигать порывов в 7-12 метров в секунду. При этом в горах его порывы могут достигать 21 метра в секунду. В ночное время температура воздуха составит -8…-13 градусов, а днем — от -3 до -8.
13 февраля также сохранятся осадки. Ветер поутихнет и его порывы достигнут 4-9 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит -7…-12 градусов, а на крайнем севере похолодает до -17. При этом днем резко потеплеет до 0…-5 градусов. В северной части региона может быть холоднее — до -10 градусов.
14 февраля ветер стихнет. Средняя температура ночью в регионе составит -9…-14 градусов. При этом в северной части региона прогнозируется похолодание до -29 градусов. При этом днем потеплеет до -4…-9 градусов, а на севере до -14.
15 февраля порывы ветра усилятся до 5-10 метров в секунду. Ночью столбики термометра достигнут значений от -11 до -16 градусов. Днем же температура составит от -6 до -11 градусов.
Ранее в Свердловскую область пришла теплая погода. Столбики термометров поднялись выше нуля градусов.