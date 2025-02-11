Морозы снова возвращаются в Свердловскую область

12 февраля ожидается облачная погода. Местами в регионе прогнозируются небольшие снегопады и гололед. Ветер будет достигать порывов в 7-12 метров в секунду. При этом в горах его порывы могут достигать 21 метра в секунду. В ночное время температура воздуха составит -8…-13 градусов, а днем — от -3 до -8.