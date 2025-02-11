Невролог Лепилова перечислила повышающие риск деменции продукты

Кроме того, невролог отметила, что избыток соли (более пяти граммов в день) приводит к артериальной гипертензии и увеличивает риск инсульта. Недостаток клетчатки повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Алкоголь вредит сосудам и вызывает дефицит витаминов группы В, необходимых для работы мозга, что может привести к деменции.