Невролог Лепилова перечислила повышающие риск деменции продукты

Posted 11 февраля, 15:45
Published 11 февраля, 15:45
Modified 11 февраля, 15:47
Updated 11 февраля, 15:47
Врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова рассказала, какие продукты повышают риск развития деменции. По ее словам, к развитию этого заболевания могут привести фастфуд, жареная пища, жирное мясо, маргарин и сливочное масло. Они содержат трансжиры и насыщенные жиры, повышающие уровень «плохого» холестерина и повреждающие клетки, пишет VSE42.RU.
Кроме того, невролог отметила, что избыток соли (более пяти граммов в день) приводит к артериальной гипертензии и увеличивает риск инсульта. Недостаток клетчатки повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Алкоголь вредит сосудам и вызывает дефицит витаминов группы В, необходимых для работы мозга, что может привести к деменции.
Для профилактики Лепилова рекомендует средиземноморскую диету, богатую овощами, фруктами, злаками, орехами, рыбой и нежирным мясом, передают «Известия».