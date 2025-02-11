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Posted 11 февраля, 15:45

Published 11 февраля, 15:45

Modified 11 февраля, 15:47

Updated 11 февраля, 15:47

Невролог Лепилова перечислила повышающие риск деменции продукты

11 февраля 2025, 15:45
Стало известно, какие продукты увеличивают риск деменции. Об этом рассказала врач.

Врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова рассказала, какие продукты повышают риск развития деменции. По ее словам, к развитию этого заболевания могут привести фастфуд, жареная пища, жирное мясо, маргарин и сливочное масло. Они содержат трансжиры и насыщенные жиры, повышающие уровень «плохого» холестерина и повреждающие клетки, пишет VSE42.RU.

Кроме того, невролог отметила, что избыток соли (более пяти граммов в день) приводит к артериальной гипертензии и увеличивает риск инсульта. Недостаток клетчатки повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Алкоголь вредит сосудам и вызывает дефицит витаминов группы В, необходимых для работы мозга, что может привести к деменции.

Для профилактики Лепилова рекомендует средиземноморскую диету, богатую овощами, фруктами, злаками, орехами, рыбой и нежирным мясом, передают «Известия».

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