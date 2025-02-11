О мерах по открытию воздушного пространства для беспилотников

Posted 11 февраля, 09:54
Published 11 февраля, 09:54
Modified 11 февраля, 09:54
Updated 11 февраля, 09:54
Согласно задаче, которую поставил президент перед членами правительства и руководителями крупнейших отраслевых предприятий, к 2030 году наша страна должна получить статус одного из мировых технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем, пишет newizv.ru.
Генеральный директор АО «ГТЛК» Евгений Дитрих напомнил о мерах поддержки отрасли беспилотной авиации, которые составляют основу национального проекта «Беспилотные авиационные системы», стартовавшего в прошлом году. В первую очередь данная инициатива должна служить модернизации и масштабированию производственной базы и технологий.
Он напомнил, что ГТЛК приступила к реализации деятельности в сегменте лизинга дронов в 2023 году в рамках коммерческих сделок, а с 2024 года уже выступает базовым заказчиком БАС. В течение этого временного периода компания передала на развитие производства 10 миллиардов рублей инвестиционных средств, заказав у 23 производителей примерно три тысячи дронов.
Евгений Дитрих подчеркивает, что из этих трех тысяч большая часть объема пришлась на государственный гражданский заказ, по которому беспилотники поставляются федеральным, региональным органам власти, госкомпаниям. А в начале этого года многие государственные заказчики уже приступили к подготовке сделок в рамках гражданского госзаказа на 2025 год.
Алексей Варятченко, возглавляющий ООО «БАС», придерживается мнения, что развитие отрасли тормозит отсутствие качественной нормативной-правовой базы.
Формированием такой базы необходимо заниматься, применяя экспериментальные правовые режимы. Их механизмы, возможности нужно расширять.
Варятченко также поддерживает предложение об отмене запрета на полеты беспилотников в тех субъектах РФ, где это безопасно и созданы подходящие условия. Действия по открытию воздушного пространства для гражданских БПЛА должны проводиться с соблюдением строгих нормативов безопасности за счет самых актуальных на сегодня технологических решений. Нужно масштабнее вводить в обиход российские разработки, которые уже были проверены на «Архипелаге-2024», — системы обнаружения, сопровождения беспилотников, их сквозной идентификации в режиме реального времени, считает Варятченко.
Подводя итоги совещания в Тольятти, Владимир Путин дал правительству поручение создать проект нормативно-правовой базы использования гражданских БАС к июню текущего года. Если чиновники успеют в указанные сроки грамотно подготовить всю документацию, появится возможность принять новую законодательную базу до конца года. И тогда первые гражданские БПЛА тяжелых классов будут введены в эксплуатацию в российских регионах в следующем году.