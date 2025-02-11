О мерах по открытию воздушного пространства для беспилотников

Варятченко также поддерживает предложение об отмене запрета на полеты беспилотников в тех субъектах РФ, где это безопасно и созданы подходящие условия. Действия по открытию воздушного пространства для гражданских БПЛА должны проводиться с соблюдением строгих нормативов безопасности за счет самых актуальных на сегодня технологических решений. Нужно масштабнее вводить в обиход российские разработки, которые уже были проверены на «Архипелаге-2024», — системы обнаружения, сопровождения беспилотников, их сквозной идентификации в режиме реального времени, считает Варятченко.