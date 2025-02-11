Опасные подарки: бойцов на СВО предупреждают о возможных терактах к 23 февраля

Именно поэтому родных просят не делать сюрпризы, а заранее сообщить военнослужащему о подарке, сфотографировать коробку или упаковку. Кроме того, необходимо передать контакты людей, которые будут доставлять груз. В свою очередь, бойцам тоже следует быть начеку и не принимать посылки от неизвестных.