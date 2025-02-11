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Posted 11 февраля, 14:38

Published 11 февраля, 14:38

Modified 11 февраля, 14:40

Updated 11 февраля, 14:40

Об опасных подарках к 23 февраля и возможных диверсиях предупреждают бойцов СВО

Опасные подарки: бойцов на СВО предупреждают о возможных терактах к 23 февраля

11 февраля 2025, 14:38
Фото: 1MI.

Об опасных подарках к 23 февраля и возможных диверсиях предупреждают бойцов СВО

У командиров воинских подразделений на спецоперации появилась информация о возможных диверсиях 23 февраля. Взрывные устройства могут быть под видом подарков.

По словам депутата Госдумы Максима Иванова, военные считают, что под видом подарков на 23 февраля бойцам от имени родственников могут подсунуть взрывные устройства.

Именно поэтому родных просят не делать сюрпризы, а заранее сообщить военнослужащему о подарке, сфотографировать коробку или упаковку. Кроме того, необходимо передать контакты людей, которые будут доставлять груз. В свою очередь, бойцам тоже следует быть начеку и не принимать посылки от неизвестных.

Враг у нас хитрый и коварный. Гадит «креативно». Наша лучшая защита — максимальная бдительность, — пишет депутат в соцсетях.

Также он отметил, что с проверенным гуманитарным грузом отправит бойцам на СВО поздравительные открытки ко Дню защитника Отечества, которые подготовили дети из Свердловской области.

Напомним, что в Свердловской области в 2024 году возросло число попыток диверсий и терактов.

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#Евгения Сафина#Безопасность#Подарки#Депутат#Теракт#Военные#Екатеринбург#СВО#Максим Иванов#23 февраля
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