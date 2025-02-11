Опасные подарки: бойцов на СВО предупреждают о возможных терактах к 23 февраля

Posted 11 февраля, 14:38
Published 11 февраля, 14:38
Modified 11 февраля, 14:40
Updated 11 февраля, 14:40
По словам депутата Госдумы Максима Иванова, военные считают, что под видом подарков на 23 февраля бойцам от имени родственников могут подсунуть взрывные устройства.
Именно поэтому родных просят не делать сюрпризы, а заранее сообщить военнослужащему о подарке, сфотографировать коробку или упаковку. Кроме того, необходимо передать контакты людей, которые будут доставлять груз. В свою очередь, бойцам тоже следует быть начеку и не принимать посылки от неизвестных.
Враг у нас хитрый и коварный. Гадит «креативно». Наша лучшая защита — максимальная бдительность, — пишет депутат в соцсетях.
Также он отметил, что с проверенным гуманитарным грузом отправит бойцам на СВО поздравительные открытки ко Дню защитника Отечества, которые подготовили дети из Свердловской области.
Напомним, что в Свердловской области в 2024 году возросло число попыток диверсий и терактов.