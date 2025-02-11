«Орден Мужества посмертно». В Тагиле простятся с погибшим на СВО младшим сержантом

Posted 11 февраля, 16:38
Published 11 февраля, 16:38
Modified 11 февраля, 16:40
Updated 11 февраля, 16:40
Данил Жеребцов родился в 2000 году. На СВО погиб во время выполнения важной боевой задачи, пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил».
Младший сержант Жеребцов очень любил жизнь, у него было множество планов и задумок. Родные и друзья глубоко скорбят и переживают боль утраты.
Данил был очень хорошим человеком, который безумно любил жизнь и строил большие планы. Это огромное горе и невосполнимая утрата для нашей семьи. Не представляем, как жить дальше без него… Очень большая и тяжелая утрата для всех нас! — поделились скорбью близкие.
Посмертно тагильчанин награжден Орденом Мужества за проявленную в ходе сражения храбрость.
Прощание с ним состоится в четверг, 13 февраля. Сначала в поселке Северный — в 12:00, а затем в Нижней Салде — в 14:00.
Накануне с павшим бойцом простились жители Каменска-Уральского.