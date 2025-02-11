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Posted 11 февраля, 16:38

Published 11 февраля, 16:38

Modified 11 февраля, 16:40

Updated 11 февраля, 16:40

Нижний Тагил простится с погибшим на СВО младшим сержантом

«Орден Мужества посмертно». В Тагиле простятся с погибшим на СВО младшим сержантом

11 февраля 2025, 16:38
Фото: Изображение Midjourney.

Нижний Тагил простится с погибшим на СВО младшим сержантом

Тагильчанин Данил Жеребцов пал смертью храбрых на территории ДНР. Вместе с его вдовой и родителями скорбит весь город.

Данил Жеребцов родился в 2000 году. На СВО погиб во время выполнения важной боевой задачи, пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил».

Младший сержант Жеребцов очень любил жизнь, у него было множество планов и задумок. Родные и друзья глубоко скорбят и переживают боль утраты.

Данил был очень хорошим человеком, который безумно любил жизнь и строил большие планы. Это огромное горе и невосполнимая утрата для нашей семьи. Не представляем, как жить дальше без него… Очень большая и тяжелая утрата для всех нас! — поделились скорбью близкие.
Фото: Инцидент Нижний Тагил

Посмертно тагильчанин награжден Орденом Мужества за проявленную в ходе сражения храбрость.

Прощание с ним состоится в четверг, 13 февраля. Сначала в поселке Северный — в 12:00, а затем в Нижней Салде — в 14:00.

Накануне с павшим бойцом простились жители Каменска-Уральского.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Похороны#Прощание#Екатеринбург#Орден мужества#СВО#Боец СВО
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