Овсянка под микроскопом: нужно ли мыть ее перед варкой

Posted 11 февраля, 16:03
Published 11 февраля, 16:03
Modified 11 февраля, 16:05
Updated 11 февраля, 16:05
Мнение о необходимости промывания овсяных хлопьев зависит от типа хлопьев, которые вы собираетесь готовить. Традиционные геркулесовые хлопья, как правило, не нуждаются в промывке. Они проходят технологическую обработку на производстве, где очищаются от мусора и оболочек. Промывать их перед приготовлением необязательно: это может лишь смыть часть крахмала, который отвечает за кремовую текстуру готовой каши.
Тем не менее, если вы приобрели хлопья в виде минимально обработанного цельного зерна (например, крупу овса), их желательно промыть. Такой продукт может содержать пыль, остатки шелухи или даже небольшие инородные предметы. Также промывание может быть полезно, если у вас есть сомнения в чистоте продукта, купленного на развес.
Промывать овсяную крупу необходимо по универсальным правилам. Вода должна быть холодной, и ее должно быть в достаточном количестве. Также необходимо тщательно промывать крупу, пока вода не станет абсолютно чистой и не потеряет мутность, — пишет портал «Улан Медиа».
Что касается быстрозавариваемых овсяных хлопьев, промывать их нежелательно. Эти хлопья подвергаются многократной обработке, и дополнительное промывание может ухудшить их вкус, к тому же они очень быстро впитывают воду.
Подводя итог, можно сказать, что необходимость промывки овсяных хлопьев зависит от их типа и ваших предпочтений. Если хотите углубить вкус и достичь кремовой консистенции, лучше готовить их без лишнего замачивания. А если есть сомнения в чистоте, промывка не навредит, особенно это важно при использовании менее обработанных вариантов.
Попробуйте оба метода, чтобы понять, какой способ приготовления лучше подходит вам.
Ранее эксперты рассказали, как сварить идеальную пшенную кашу.