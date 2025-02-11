Овсянка под микроскопом: нужно ли мыть ее перед варкой

Тем не менее, если вы приобрели хлопья в виде минимально обработанного цельного зерна (например, крупу овса), их желательно промыть. Такой продукт может содержать пыль, остатки шелухи или даже небольшие инородные предметы. Также промывание может быть полезно, если у вас есть сомнения в чистоте продукта, купленного на развес.