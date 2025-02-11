Память о легенде: ушел из жизни почетный тагильчанин Александр Шибаев

Posted 11 февраля, 05:04
Published 11 февраля, 05:04
Modified 11 февраля, 06:18
Updated 11 февраля, 06:18
Александр Шибаев родился в Нижнем Тагиле и в юности активно занимался музыкой, играя на гитаре. Однако судьба распорядилась так, что в 1986 году ему пришлось стать участником одной из самых трагических страниц истории СССР — ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Несмотря на все трудности и опасности, Александр не дрогнул перед лицом испытаний.
После возвращения домой продолжил заниматься любимым делом — музыкой. Он писал и исполнял свои песни. Особое внимание Александр уделял работе с молодежью. Он создал детский ансамбль «Бродячие артисты», в котором обучал детей игре на гитаре. За свою деятельность тагильчанин был удостоен звания «Почётный ветеран города Нижний Тагил» 3 октября 2023 года. Но не только музыкальным талантом славился Александр Шибаев. Он был активным общественным деятелем, сотрудничая с Советом ветеранов поселка Старатель и Нижнетагильской епархией. Его песни часто звучали на духовно-патриотических фестивалях, таких как «Русь православная» и «Петр и Феврония».
Я очень рад и благодарен судьбе, что был лично знаком и успел подружиться с Александром Степановичем. Моментами мы работали как напарники, посещали наших ветеранов, пенсионеров, детские дома. Александр Степанович всегда поддерживал. Конечно, будем с улыбкой вспоминать Александра Степановича, он был, на мой взгляд, великим, легендарным музыкантом, человеком, — рассказал редакции TagilCity.ru общественник Артур Хачатрян.
Одним из последних ярких моментов в жизни Александра стала поездка на Донбасс в мае 2024 года, когда он с большим энтузиазмом присоединился к группе общественных активистов и отправился в путешествие протяженностью 6500 километров. Во время этой поездки он выступал с концертами в госпиталях для раненых бойцов, домах инвалидов и ветеранов, а также в полевых условиях, радуя всех своим искусством.
Мне посчастливилось быть рядом с ним в нашу первую поездку на Донбасс, где он проявил себя как экстраординарная личность и стал для меня достойным примером. Александр Степанович, я благодарю Бога за возможность быть с вами рядом и прожить вместе 10 дней в пути длиной 6500 километров. Вы навсегда в моем сердце. Пусть ваша душа найдет покой, а ваше наследие будет вдохновлять нас дальше, — написал на своей странице Александр, один из знакомых ветерана.
Прощание с Александром Шибаевым состоится 12 февраля 2025 года в 11:00 в церкви «Реквием» на ГГМ.