Память о легенде: ушел из жизни почетный тагильчанин Александр Шибаев

После возвращения домой продолжил заниматься любимым делом — музыкой. Он писал и исполнял свои песни. Особое внимание Александр уделял работе с молодежью. Он создал детский ансамбль «Бродячие артисты», в котором обучал детей игре на гитаре. За свою деятельность тагильчанин был удостоен звания «Почётный ветеран города Нижний Тагил» 3 октября 2023 года. Но не только музыкальным талантом славился Александр Шибаев. Он был активным общественным деятелем, сотрудничая с Советом ветеранов поселка Старатель и Нижнетагильской епархией. Его песни часто звучали на духовно-патриотических фестивалях, таких как «Русь православная» и «Петр и Феврония».