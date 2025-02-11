Парашютисты из Нижнего Тагила стали призерами на Кубке России

Соревнования проходили на горе Белая и аэродроме Быньги. Воспитанники спортшколы «Авиатор» завоевали несколько медалей: Никита Попов стал победителем в юниорском зачете, Дмитрий Карханин взял бронзу. Алена Балуева заняла второе место в личном зачете, Анна Гонцова — второе место среди юниорок. Женская команда Нижнего Тагила также стала серебряным призером, рассказали в мэрии.