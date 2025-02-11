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Posted 11 февраля, 12:36

Published 11 февраля, 12:36

Modified 11 февраля, 12:38

Updated 11 февраля, 12:38

Парашютисты из Нижнего Тагила стали призерами на Кубке России

Парашютисты из Нижнего Тагила стали призерами на Кубке России

11 февраля 2025, 12:36
Фото: администрация НТ.
Тагильские парашютисты завоевали множество медалей на Кубке России.

Спортсмены из Нижнего Тагила успешно выступили на Кубке России по парашютно-горнолыжному двоеборью.

Соревнования проходили на горе Белая и аэродроме Быньги. Воспитанники спортшколы «Авиатор» завоевали несколько медалей: Никита Попов стал победителем в юниорском зачете, Дмитрий Карханин взял бронзу. Алена Балуева заняла второе место в личном зачете, Анна Гонцова — второе место среди юниорок. Женская команда Нижнего Тагила также стала серебряным призером, рассказали в мэрии.

Ранее сообщалось, что золото и серебро привезли тагильские гребцы с международного чемпионата Океании.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#Горнолыжный спорт#Екатеринбург
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