Парашютисты из Нижнего Тагила стали призерами на Кубке России

Posted 11 февраля, 12:36
Published 11 февраля, 12:36
Modified 11 февраля, 12:38
Updated 11 февраля, 12:38
Спортсмены из Нижнего Тагила успешно выступили на Кубке России по парашютно-горнолыжному двоеборью.
Соревнования проходили на горе Белая и аэродроме Быньги. Воспитанники спортшколы «Авиатор» завоевали несколько медалей: Никита Попов стал победителем в юниорском зачете, Дмитрий Карханин взял бронзу. Алена Балуева заняла второе место в личном зачете, Анна Гонцова — второе место среди юниорок. Женская команда Нижнего Тагила также стала серебряным призером, рассказали в мэрии.
Ранее сообщалось, что золото и серебро привезли тагильские гребцы с международного чемпионата Океании.