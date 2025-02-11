Пермская ЦБК нарастила производство бумаги, картона и гофропродукции в 2024 году

В числе планов ПЦБК на текущий год — снижение граммажа продукции, что потребует нового подхода к оборудованию, автоматизации и системе контроля качества. В 2024 году достигнут уровень 90 г/м², теперь стоит задача вывести на рынок продукцию с удельной массой 80 г/м², добавил Юрий Марков.