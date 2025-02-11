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Posted 11 февраля, 08:14

Published 11 февраля, 08:14

Modified 11 февраля, 08:14

Updated 11 февраля, 08:14

Пермская ЦБК нарастила производство бумаги, картона и гофропродукции в 2024 году

Пермская ЦБК нарастила производство бумаги, картона и гофропродукции в 2024 году

11 февраля 2025, 08:14
Фото: ПЦБК.
В 2024 году Пермская целлюлозно-бумажная компания достигла максимальных показателей в производстве бумаги для гофрирования и картона для плоских слоев, выпустив 331 тысячу тонн продукции. Также компания увеличила объем выпуска гофрированной продукции — до 277,5 миллиона квадратных метров.

По итогам года ПЦБК продолжает сохранять позиции в числе десяти ведущих российских производителей упаковочного картона и гофротары. Об этом пишет properm.ru.

В прошедшем году предприятие освоило выпуск новой продукции — бумаги и картона низких граммажей с удельной массой 90 и 100 граммов на квадратный метр. Такая продукция позволяет создавать гофротару с меньшей массой, сохраняя высокие характеристики.

Генеральный директор ПЦБК Юрий Марков заявил, что компания стремится соответствовать ожиданиям клиентов по цене и качеству продукции. Компания достигла высоких результатов благодаря комплексной модернизации оборудования и сокращению издержек.

В числе планов ПЦБК на текущий год — снижение граммажа продукции, что потребует нового подхода к оборудованию, автоматизации и системе контроля качества. В 2024 году достигнут уровень 90 г/м², теперь стоит задача вывести на рынок продукцию с удельной массой 80 г/м², добавил Юрий Марков.

Кроме того, ПЦБК продолжает модернизацию гофропроизводства. Планируется запустить новую производственную линию и усовершенствовать имеющееся оборудование. Это обеспечит дополнительные 2,8 миллиона квадратных метров гофротары ежемесячно.

Компания также удерживает свои позиции на международных рынках. В 2024 году ПЦБК экспортировала 15,5 тысячи тонн бумаги и картона, преимущественно в такие страны, как Китай, Казахстан и Азербайджан.

Финансовые результаты предприятия также улучшились: выручка за 2024 год достигла 22 миллиарда рублей, а налоговые поступления в бюджеты разных уровней — более 3,9 миллиарда рублей. По итогам 2025 года планируется рост поступлений до 22,5 миллиарда рублей.

#Общество
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