Первый в России лайфстайл-банк для ИП работает без тарифов и комиссий

Банк «Хайс» работает с 2021 года. Компания изначально специализировалась на обслуживании ИП. Сегодня банк предоставляет предпринимателям ряд бесплатных услуг, таких как переводы по реквизитам, пополнение расчетных счетов, снятие наличных, а также бухгалтерские услуги, внешнеэкономическая деятельность и международные переводы.