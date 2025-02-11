Первый в России лайфстайл-банк для ИП работает без тарифов и комиссий

Posted 11 февраля, 07:16
Published 11 февраля, 07:16
Modified 11 февраля, 07:16
Updated 11 февраля, 07:16
В феврале текущего года финансовая организация отказалась от дополнительных условий для клиентов и внедрила концепцию family office вместо традиционной банковской поддержки, пишет 56orb.ru.
Банк «Хайс» работает с 2021 года. Компания изначально специализировалась на обслуживании ИП. Сегодня банк предоставляет предпринимателям ряд бесплатных услуг, таких как переводы по реквизитам, пополнение расчетных счетов, снятие наличных, а также бухгалтерские услуги, внешнеэкономическая деятельность и международные переводы.
Чтобы стать клиентом банка, ИП должен соответствовать нескольким условиям: работать на рынке не менее года, быть честным и порядочным, входить в «зеленую группу риска» по данным Банка России.
В ближайшие месяцы банк планирует запустить три группы новых продуктов: 1-я — бесплатные финансовые инструменты, 2-я — услуги персонализированного family office, который будет закрывать банковские и личные поручения клиентов, 3-я — лайфстайл-сервисы.
Новым СEO банка назначен Павел Семёнов, бывший председатель правления Модульбанка, основатель компании «Чёрная бухгалтерия».
Он обозначил основную миссию «Хайс», которая заключается в повышении качества обслуживания предпринимателей. Павел Семёнов уверен, что благодаря новому подходу российский банковский сервис выйдет на новый уровень.