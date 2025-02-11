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Posted 11 февраля, 07:16

Published 11 февраля, 07:16

Modified 11 февраля, 07:16

Updated 11 февраля, 07:16

Первый в России лайфстайл-банк для ИП работает без тарифов и комиссий

Первый в России лайфстайл-банк для ИП работает без тарифов и комиссий

11 февраля 2025, 07:16
Фото: Изображение Midjourney.
Банк для индивидуальных предпринимателей «Хайс» перешёл на новую стратегию, став первым в стране лайфстайл-банком, который предлагает широкий спектр сервисов для ИП без каких-либо тарифов и комиссий.

В феврале текущего года финансовая организация отказалась от дополнительных условий для клиентов и внедрила концепцию family office вместо традиционной банковской поддержки, пишет 56orb.ru.

Банк «Хайс» работает с 2021 года. Компания изначально специализировалась на обслуживании ИП. Сегодня банк предоставляет предпринимателям ряд бесплатных услуг, таких как переводы по реквизитам, пополнение расчетных счетов, снятие наличных, а также бухгалтерские услуги, внешнеэкономическая деятельность и международные переводы.

Чтобы стать клиентом банка, ИП должен соответствовать нескольким условиям: работать на рынке не менее года, быть честным и порядочным, входить в «зеленую группу риска» по данным Банка России.

В ближайшие месяцы банк планирует запустить три группы новых продуктов: 1-я — бесплатные финансовые инструменты, 2-я — услуги персонализированного family office, который будет закрывать банковские и личные поручения клиентов, 3-я — лайфстайл-сервисы.

Новым СEO банка назначен Павел Семёнов, бывший председатель правления Модульбанка, основатель компании «Чёрная бухгалтерия».

Он обозначил основную миссию «Хайс», которая заключается в повышении качества обслуживания предпринимателей. Павел Семёнов уверен, что благодаря новому подходу российский банковский сервис выйдет на новый уровень.

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