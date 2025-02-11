Политолог Ордуханян прокомментировал заявление Трампа о покупке сектора Газа

Posted 11 февраля, 11:12
Published 11 февраля, 11:12
Modified 11 февраля, 11:14
Updated 11 февраля, 11:14
Агентство «Ридус» обсудило с политологом-американистом Рафаэлем Ордуханяном заявление главы Белого дома Дональда Трампа о намерении купить сектор Газа и восстановить его с помощью ближневосточных стран. Эксперт считает, что таким образом президент США продолжает наступление в информационном пространстве и показывает мировому сообществу «свои хотелки».
Собеседник издания заявил, что сектор Газа Соединенным Штатам не отдадут. Тем не менее, у подобных заявлений американского президента есть определенная цель. С их помощью Вашингтон выявляет реальное положение дел на Ближнем Востоке, а именно какие страны поддерживают США, а какие нет. С теми государствами, которые выступят против, будут проводить отдельную работу. Ордуханян также рассказал, что полностью данную идею поддержал Израиль, а вот остальные государства региона, в том числе Саудовская Аравия, отнеслись к ней отрицательно. Осторожную позицию по данному вопросу занял Китай, но там, по словам политолога, не очень рады подобным высказываниям американского президента.