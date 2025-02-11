Пользователи популярной операционной системы жалуются на некую странность

Posted 11 февраля, 07:33
Published 11 февраля, 07:33
Modified 11 февраля, 07:36
Updated 11 февраля, 07:36
Проблема заключается в том, что уже обновленные приложения снова появляются в списке «Ожидающие загрузки». После того как приложение обновили до последней версии, оно снова появляется в этом списке. Однако Google Play не отображает информацию о размере файла, что затрудняет отличение таких приложений от тех, которые действительно нуждаются в обновлении.
Данный сбой затрагивает лишь ограниченное число пользователей. На данный момент подобный баг был замечен с приложениями Gboard, Google Messages, Pocket Casts и The Athletic. При попытке обновления этих приложений происходит загрузка файлов размером от 1 до 2 МБ, однако это не приводит к каким-либо изменениям, пишет sibdepo.ru.
Причины сбоя пока не установлены. Официальных комментариев от компании Google по данному вопросу не поступало.