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Posted 11 февраля, 07:33

Published 11 февраля, 07:33

Modified 11 февраля, 07:36

Updated 11 февраля, 07:36

Пользователи популярной операционной системы жалуются на некую странность

11 февраля 2025, 07:33
Пользователи Android-устройств пожаловались на странный баг в работе Google Play, который приводит к бесконечному обновлению приложений. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на портал Android Headlines (AH).

Проблема заключается в том, что уже обновленные приложения снова появляются в списке «Ожидающие загрузки». После того как приложение обновили до последней версии, оно снова появляется в этом списке. Однако Google Play не отображает информацию о размере файла, что затрудняет отличение таких приложений от тех, которые действительно нуждаются в обновлении.

Данный сбой затрагивает лишь ограниченное число пользователей. На данный момент подобный баг был замечен с приложениями Gboard, Google Messages, Pocket Casts и The Athletic. При попытке обновления этих приложений происходит загрузка файлов размером от 1 до 2 МБ, однако это не приводит к каким-либо изменениям, пишет sibdepo.ru.

Причины сбоя пока не установлены. Официальных комментариев от компании Google по данному вопросу не поступало.

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