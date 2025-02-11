Пользователи популярной операционной системы жалуются на некую странность

Проблема заключается в том, что уже обновленные приложения снова появляются в списке «Ожидающие загрузки». После того как приложение обновили до последней версии, оно снова появляется в этом списке. Однако Google Play не отображает информацию о размере файла, что затрудняет отличение таких приложений от тех, которые действительно нуждаются в обновлении.