Появились подробности избиения школьницы в Нижнем Тагиле

Posted 11 февраля, 13:57
Published 11 февраля, 13:57
Modified 11 февраля, 13:59
Updated 11 февраля, 13:59
Выяснилось, что конфликт между мальчиком и девочкой, учащимися седьмого класса, возник после физкультуры 10 февраля. Сначала завязалась словесная перепалка, и ученица вытряхнула вещи из рюкзака одноклассника на пол. Мальчику это не понравилось, он решил напугать ее, но не рассчитал расстояние и силу.
За медицинской помощью школьница не обращалась, школу посещает. Ранее между ребятами конфликтов не было, — рассказали TagilCity.ru в Управлении образования.
Когда в соцсетях появилась информация об инциденте, то она была передана в полицию, прокуратуру и ПДН. Теперь в образовательном учреждении проведут беседу со школьниками и их родителями, чтобы они помирились.
Напомним, что проверку по факту избиения несовершеннолетней также проводит и Следственный комитет.