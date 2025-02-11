Появились подробности избиения школьницы в Нижнем Тагиле

Выяснилось, что конфликт между мальчиком и девочкой, учащимися седьмого класса, возник после физкультуры 10 февраля. Сначала завязалась словесная перепалка, и ученица вытряхнула вещи из рюкзака одноклассника на пол. Мальчику это не понравилось, он решил напугать ее, но не рассчитал расстояние и силу.