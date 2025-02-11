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Posted 11 февраля, 13:57

Published 11 февраля, 13:57

Modified 11 февраля, 13:59

Updated 11 февраля, 13:59

Появились подробности избиения школьницы в Нижнем Тагиле

Появились подробности избиения школьницы в Нижнем Тагиле

11 февраля 2025, 13:57
Фото: 1MI.
Подробности избиения девочки в школе №69 рассказали в Управлении образования Нижнего Тагила.

Выяснилось, что конфликт между мальчиком и девочкой, учащимися седьмого класса, возник после физкультуры 10 февраля. Сначала завязалась словесная перепалка, и ученица вытряхнула вещи из рюкзака одноклассника на пол. Мальчику это не понравилось, он решил напугать ее, но не рассчитал расстояние и силу.

За медицинской помощью школьница не обращалась, школу посещает. Ранее между ребятами конфликтов не было, — рассказали TagilCity.ru в Управлении образования.

Когда в соцсетях появилась информация об инциденте, то она была передана в полицию, прокуратуру и ПДН. Теперь в образовательном учреждении проведут беседу со школьниками и их родителями, чтобы они помирились.

Напомним, что проверку по факту избиения несовершеннолетней также проводит и Следственный комитет.

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