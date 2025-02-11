Рекордный улов, рынок на продажу, ремонт дорог в Тагиле и красный свет «Светофору»

Posted 11 февраля, 17:03
Published 11 февраля, 17:03
Modified 11 февраля, 17:05
Updated 11 февраля, 17:05
8 февраля 2025 года на Белоярском водохранилище в Свердловской области состоялся фестиваль, посвященный подледной рыбалке. Победу одержал житель Нижнего Тагила. Второе место досталось рыболову из Екатеринбурга, чей улов составил 3,5 килограмма. А третьим стал участник из Каменска-Уральского, которому удалось поймать 3,1 килограмма рыбы. Всего в мероприятии приняли участие более 100 человек.
В Нижнем Тагиле продают рынок «Приречный» на Лебяжке, известный местным жителям как Букатинский. Цена объекта — более 39 миллионов рублей. На территории расположены 25 некапитальных строений общей площадью 1500 квадратных метров. Рынок появился в 1990-х, но с ростом числа сетевых магазинов стал терять популярность.
В Нижнем Тагиле два детских сада получили субсидии на новое оборудование благодаря «Уральской инженерной школе». В детском саду №198 стартовала студия «Профи 5+», где дети изучают инженерные дисциплины через игры. В детсаде №195 планируется закупка конструкторов для робототехники и моделирования. Глава города Владислав Пинаев отметил, что новое оборудование поможет детям развивать интерес к техническому творчеству.
В Нижнем Тагиле начнётся ремонт шести дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Местная администрация уже утвердила постановление, а за проект отвечает Управление горхозяйством. Работы будут проводиться на улицах Зари (от Ильича до Калинина), Красноармейской, Краснознаменной, проспекте Ленина, а также Верхней Черепановой и Выйской. На проект выделено 606,3 миллиона рублей, из которых 576 миллионов поступят из областного бюджета, а остальная сумма — из местного.
В Урале, в сети «Светофор», Россельхознадзор выявил серьезные нарушения. Проблемы были обнаружены в 14 из 18 торговых точек в Екатеринбурге, Реже, Сысерти и Серова. В продаже оказались мясные и молочные продукты без необходимых ветеринарных документов. Материалы дела переданы в прокуратуру.