Рекордный улов, рынок на продажу, ремонт дорог в Тагиле и красный свет «Светофору»

В Нижнем Тагиле начнётся ремонт шести дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Местная администрация уже утвердила постановление, а за проект отвечает Управление горхозяйством. Работы будут проводиться на улицах Зари (от Ильича до Калинина), Красноармейской, Краснознаменной, проспекте Ленина, а также Верхней Черепановой и Выйской. На проект выделено 606,3 миллиона рублей, из которых 576 миллионов поступят из областного бюджета, а остальная сумма — из местного.