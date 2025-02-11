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Posted 11 февраля, 15:34

Published 11 февраля, 15:34

Modified 11 февраля, 15:36

Updated 11 февраля, 15:36

Массовые нарушения выявлены в уральском «Светофоре» во время надзорной проверки

Россельхознадзор обнаружил массовые нарушения в магазинах «Светофор» на Урале

11 февраля 2025, 15:34
Фото: 1MI.

Массовые нарушения выявлены в уральском «Светофоре» во время надзорной проверки

Инспекторы Россельхознадзора нагрянули с внезапной проверкой в торговые точки «Светофора» в Свердловской области. Нарушения выявлены в большинстве из них.

Нарушения обнаружены в 14 из 18 точек в Екатеринбурге, Реже, Сысерти и Серове. В продаже были различные мясные и молочные продукты без ветеринарных документов, что нарушает законы ЕАЭС и РФ.

Материалы проверки направлены в прокуратуру. Подобные нарушения ставят под угрозу здоровье потребителей и требуют строгого контроля.

Случаи отсутствия ветеринарных сертификатов фиксируются по всей России. Это системная проблема «Светофора», отмечает Россельхознадзор. Ведомство продолжает проверки, а дальнейшие меры определит прокуратура.

Ветеринарные сертификаты — гарантия того, что продукция прошла необходимый контроль и безопасна для употребления. Их отсутствие может означать нарушения в производстве, хранении или транспортировке. Россельхознадзор продолжает мониторить сеть, а итоги расследования станут известны после решения прокуратуры.

Ранее стало известно, что магазины «Светофор» массово закрываются в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге закрыли 18 магазинов «Светофор»
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#Дарья Бобровицкая#Проверка#Свердловская область#Магазин#Закрытие#Контроль#Россельхознадзор#Екатеринбург
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