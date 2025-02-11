Россельхознадзор обнаружил массовые нарушения в магазинах «Светофор» на Урале

Posted 11 февраля, 15:34
Published 11 февраля, 15:34
Modified 11 февраля, 15:36
Updated 11 февраля, 15:36
Нарушения обнаружены в 14 из 18 точек в Екатеринбурге, Реже, Сысерти и Серове. В продаже были различные мясные и молочные продукты без ветеринарных документов, что нарушает законы ЕАЭС и РФ.
Материалы проверки направлены в прокуратуру. Подобные нарушения ставят под угрозу здоровье потребителей и требуют строгого контроля.
Случаи отсутствия ветеринарных сертификатов фиксируются по всей России. Это системная проблема «Светофора», отмечает Россельхознадзор. Ведомство продолжает проверки, а дальнейшие меры определит прокуратура.
Ветеринарные сертификаты — гарантия того, что продукция прошла необходимый контроль и безопасна для употребления. Их отсутствие может означать нарушения в производстве, хранении или транспортировке. Россельхознадзор продолжает мониторить сеть, а итоги расследования станут известны после решения прокуратуры.
Ранее стало известно, что магазины «Светофор» массово закрываются в Екатеринбурге.