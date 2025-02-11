tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 16:44

Published 11 февраля, 16:44

Modified 11 февраля, 16:46

Updated 11 февраля, 16:46

В екатеринбургском поселке Медный нашли мертвеца с раной в груди

Рядом лежал круассан: в Екатеринбурге нашли труп с раной в груди и странным набором

11 февраля 2025, 16:44
Фото: 1MI.

В екатеринбургском поселке Медный нашли мертвеца с раной в груди

Тело мертвого человека обнаружено в поселке Медный в Екатеринбурге. Рядом лежал необычный набор предметов.

Труп погибшего обнаружили примерно в 400 метров от улицы Багерной, информирует Ura.ru.

В районе груди была рана, предположительно колото-резаная. По всей видимости, именно она и стала причиной смерти. Рядом с телом очевидцы обнаружили сигареты, бутылку, а также круассан, леденцы и шоколад.

Комментариев от правоохранителей пока нет.

Ранее тело мертвого мужчины было обнаружено на Рефтинском водохранилище.

Труп человека обнаружен в лесу около Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге на станции метро обнаружили тело девушкиДва мужских трупа найдены в квартире ЕкатеринбургаТруп человека обнаружен в Серове за Старым хлебозаводом
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Труп#Тело#Рана#18+#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика