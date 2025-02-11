Рядом лежал круассан: в Екатеринбурге нашли труп с раной в груди и странным набором

Posted 11 февраля, 16:44
Published 11 февраля, 16:44
Modified 11 февраля, 16:46
Updated 11 февраля, 16:46
Труп погибшего обнаружили примерно в 400 метров от улицы Багерной, информирует Ura.ru.
В районе груди была рана, предположительно колото-резаная. По всей видимости, именно она и стала причиной смерти. Рядом с телом очевидцы обнаружили сигареты, бутылку, а также круассан, леденцы и шоколад.
Комментариев от правоохранителей пока нет.
Ранее тело мертвого мужчины было обнаружено на Рефтинском водохранилище.