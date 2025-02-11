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Posted 11 февраля, 12:08

Published 11 февраля, 12:08

Modified 11 февраля, 12:09

Updated 11 февраля, 12:09

С 1 марта россияне будут платить за тепло только в отопительный сезон

11 февраля 2025, 12:08
Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

С 1 марта регионы России ограничат в праве разбивать платежи за отопление на равные суммы в течение всего года. При этом для тех областей, которые уже перешли на такой формат оплаты, изменений не будет, пишет sovainfo.ru.

Александр Якубовский отметил, что данная мера создана для того, чтобы повысить прозрачность расчета за коммунальные услуги. Но в системе есть и минусы: в отопительный период сумма в квитанциях значительно вырастет. То же самое произойдет, если зима будет холоднее обычного.

При такой форме расчетов у собственника не возникнет вопросов, за что он платит в летний период, уверен депутат.

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