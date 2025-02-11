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Posted 11 февраля, 08:22

Published 11 февраля, 08:22

Modified 11 февраля, 11:50

Updated 11 февраля, 11:50

СК проводит проверку после избиения школьницы в Нижнем Тагиле

СК проводит проверку после избиения школьницы в Нижнем Тагиле

11 февраля 2025, 08:22
Фото: 1MI.
Сотрудники СК начали проверку после избиения ученицы школы №69 в Нижнем Тагиле.

Во время проверки следователи оценят работу администрации школы по профилактике подобных происшествий, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Также будет проведена экспертиза для того, чтобы установить степень тяжести вреда, причиненного пострадавшей девочке. В зависимости от результатов проверки будет принято соответствующее решение.

Как сообщают в управлении образования, специалисты управления и администрации школы устанавливают все необходимые детали инцидента. Информация направлена в полицию, проводится проверка, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе мэрии города.

Напомним, ЧП случилось в районе ГГМ. Во время нападения злоумышленники снимали происходящее на видеокамеру.

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