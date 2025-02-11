СК проводит проверку после избиения школьницы в Нижнем Тагиле

Posted 11 февраля, 08:22
Published 11 февраля, 08:22
Modified 11 февраля, 11:50
Updated 11 февраля, 11:50
Во время проверки следователи оценят работу администрации школы по профилактике подобных происшествий, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
Также будет проведена экспертиза для того, чтобы установить степень тяжести вреда, причиненного пострадавшей девочке. В зависимости от результатов проверки будет принято соответствующее решение.
Как сообщают в управлении образования, специалисты управления и администрации школы устанавливают все необходимые детали инцидента. Информация направлена в полицию, проводится проверка, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе мэрии города.
Напомним, ЧП случилось в районе ГГМ. Во время нападения злоумышленники снимали происходящее на видеокамеру.