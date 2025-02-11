Средневзвешенная цена нового автомобиля выросла в России

Posted 11 февраля, 12:45
Published 11 февраля, 12:45
Modified 11 февраля, 12:49
Updated 11 февраля, 12:49
Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России в 2024 году достигла 3,12 миллиона рублей, показав рост на 6% по сравнению с 2023 годом. Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», данный показатель рассчитывается на основе рекомендованных цен дистрибьюторов и объемов продаж каждой модели с учетом всех модификаций, пишет VSE42.RU.
Уточняется, что рост цены в 2024 году значительно ниже, чем в предыдущие: 24% в 2023-м, 20% в 2022-м, 18% в 2021-м и 7% в 2020 году. За последние пять лет показатель вырос в два раза — с 1,57 миллиона рублей в 2019 году, пишут «Известия».