Средневзвешенная цена нового автомобиля выросла в России

Уточняется, что рост цены в 2024 году значительно ниже, чем в предыдущие: 24% в 2023-м, 20% в 2022-м, 18% в 2021-м и 7% в 2020 году. За последние пять лет показатель вырос в два раза — с 1,57 миллиона рублей в 2019 году, пишут «Известия».