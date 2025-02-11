Старая терка из закромов прослужит еще век: 2 способа простой и дешевой заточки

Возьмите керамическую кружку или тарелку и переверните ее дном, где поверхность не обработана. Легкими движениями проводите теркой по керамической поверхности, как будто вы натираете сыр. Процесс недолгий: уже через 1–2 минут ваша терка будет такой же острой, ка и при покупке.