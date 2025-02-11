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Posted 11 февраля, 14:15

Published 11 февраля, 14:15

Modified 11 февраля, 14:17

Updated 11 февраля, 14:17

Заточить тупую терку вы сможете самостоятельно за пару минут

Старая терка из закромов прослужит еще век: 2 способа простой и дешевой заточки

11 февраля 2025, 14:15
Фото: Изображение Midjourney. Заточить тупую терку вы сможете самостоятельно за пару минут
Рубрика
Дом и сад
Когда терка уже не режет, а только мнет продукты и раздражает, самое время применить проверенный лайфхак. Все, что вам нужно — кусок фольги и керамическая кружка или тарелка.

Как наточить терку с помощью фольги?

Скомкайте кусок фольги в плотный шарик и проведите им по терке раз 20-3-, чтобы «отполировать» зубцы. Промойте терку водой, протрите тряпкой — и все готово. Для этого не нужно даже специально покупать фольгу. Подойдет любая — например, от шоколадки.

Точим терку с помощью керамики

Возьмите керамическую кружку или тарелку и переверните ее дном, где поверхность не обработана. Легкими движениями проводите теркой по керамической поверхности, как будто вы натираете сыр. Процесс недолгий: уже через 1–2 минут ваша терка будет такой же острой, ка и при покупке.

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Почему эти методы работают?

Секрет керамики — в ее абразивной поверхности, которая аккуратно счищает изношенные участки металла, возвращая остроту. Фольга действует по тому же принципу, избавляя зубчики терки от от возможных «заусенцев» и неровностей. В результате вы получаете практически новую терку, причем в два счета и без лишних затрат.

Как часто нужно затачивать терку? Все зависит от частоты использования. Если вы готовите ежедневно, то заточки раз в месяц будет достаточно. Для редких применений — по мере необходимости.

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Источник: pogovorim.by.

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