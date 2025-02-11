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Posted 11 февраля, 08:57

Published 11 февраля, 08:57

Modified 11 февраля, 08:59

Updated 11 февраля, 08:59

Студентов медвуза в Екатеринбурге оставили на дистанционном обучении

Студентов медвуза в Екатеринбурге оставили на дистанционном обучении

11 февраля 2025, 08:57
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге студентам УГМУ продлили обучение в дистанционном формате до 20 февраля 2025 года.

Сначала очное обучение планировали вернуть 10 февраля, однако дистант пришлось продлить из-за новых случаев заболевания ветрянкой среди студентов, пишет ЕАН.

Напомним, в январе 2025 года несколько студентов первого курса УГМУ, приехавших из Индии, заболели ветрянкой. Всех учащихся, которые были в контакте с заболевшими, временно перевели на онлайн-формат обучения. Многие из них были привиты или уже ранее болели ветрянкой.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Здоровье#Студенты#Екатеринбург#Дистанционное обучение#Ветрянка
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