Студентов медвуза в Екатеринбурге оставили на дистанционном обучении

Posted 11 февраля, 08:57
Published 11 февраля, 08:57
Modified 11 февраля, 08:59
Updated 11 февраля, 08:59
Сначала очное обучение планировали вернуть 10 февраля, однако дистант пришлось продлить из-за новых случаев заболевания ветрянкой среди студентов, пишет ЕАН.
Напомним, в январе 2025 года несколько студентов первого курса УГМУ, приехавших из Индии, заболели ветрянкой. Всех учащихся, которые были в контакте с заболевшими, временно перевели на онлайн-формат обучения. Многие из них были привиты или уже ранее болели ветрянкой.