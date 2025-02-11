Студентов медвуза в Екатеринбурге оставили на дистанционном обучении

Напомним, в январе 2025 года несколько студентов первого курса УГМУ, приехавших из Индии, заболели ветрянкой. Всех учащихся, которые были в контакте с заболевшими, временно перевели на онлайн-формат обучения. Многие из них были привиты или уже ранее болели ветрянкой.