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Posted 11 февраля, 09:19

Published 11 февраля, 09:19

Modified 11 февраля, 09:21

Updated 11 февраля, 09:21

Свердловчанин под угрозой уголовной статьи оплатил долг по алиментам в 300 тысяч

Свердловчанин под угрозой уголовной статьи оплатил долг по алиментам в 300 тысяч

11 февраля 2025, 09:19
Фото: 1MI.
В Первоуральске отец оплатил долг по алиментам перед дочерью после уголовного преследования.

53-летний мужчина задолжал 16-летней дочери 300 тысяч рублей. Ранее он выплачивал алименты нерегулярно и не полностью, за что привлекался к административной ответственности.

После возбуждения уголовного дела мужчина полностью выплатил долг, а также попросил прощения у дочери и бывшей жены. Они приняли извинения, и уголовное дело прекратили в связи с примирением сторон, пишет региональное ГУФССП.

Ранее сообщалось, что житель Ивделя осужден на принудительные работы за неуплату алиментов.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#Алименты#Екатеринбург#Инцидент#Неуплата алиментов
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