Свердловчанин под угрозой уголовной статьи оплатил долг по алиментам в 300 тысяч

Posted 11 февраля, 09:19
Published 11 февраля, 09:19
Modified 11 февраля, 09:21
Updated 11 февраля, 09:21
53-летний мужчина задолжал 16-летней дочери 300 тысяч рублей. Ранее он выплачивал алименты нерегулярно и не полностью, за что привлекался к административной ответственности.
После возбуждения уголовного дела мужчина полностью выплатил долг, а также попросил прощения у дочери и бывшей жены. Они приняли извинения, и уголовное дело прекратили в связи с примирением сторон, пишет региональное ГУФССП.
Ранее сообщалось, что житель Ивделя осужден на принудительные работы за неуплату алиментов.