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Posted 11 февраля, 16:01

Published 11 февраля, 16:01

Modified 11 февраля, 16:03

Updated 11 февраля, 16:03

Счетная палата: свердловские муниципалитеты нарушали контракты в сфере ЖКХ

Свердловские аудиторы нашли нарушения по контрактам ЖКХ в муниципалитетах

11 февраля 2025, 16:01
Фото: 1MI.

Счетная палата: свердловские муниципалитеты нарушали контракты в сфере ЖКХ

В Свердловской области аудиторская проверка выявила массовые нарушения в контрактах, которые муниципалитеты заключали с подрядчиками.

Представители Счетной палаты проверили 60 контрактов на общую сумму более 11 млрд рублей и нашли массу недочетов, следует из отчета ведомства.

В частности, муниципалитеты допускали просрочки при оплате — выявлено 16 таких случаев. Возникали проблемы во взаимодействии с подрядчиками, которые работают по упрощенной налоговой схеме — 13 случаев.

Также нередко нарушались планы-графики по закупкам, дробились объекты и нарушались сроки сдачи. Аудиторы рекомендовали аудиторам устранить все недочеты.

Ранее стало известно, что Россельхоз проверил сеть «Светофор» и нашел нарушения.

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#Дарья Бобровицкая#Проверка#Свердловская область#Контракт#ЖКХ#Счетная палата#Аудит#Екатеринбург
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