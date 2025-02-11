Свердловские аудиторы нашли нарушения по контрактам ЖКХ в муниципалитетах

Posted 11 февраля, 16:01
Published 11 февраля, 16:01
Modified 11 февраля, 16:03
Updated 11 февраля, 16:03
Представители Счетной палаты проверили 60 контрактов на общую сумму более 11 млрд рублей и нашли массу недочетов, следует из отчета ведомства.
В частности, муниципалитеты допускали просрочки при оплате — выявлено 16 таких случаев. Возникали проблемы во взаимодействии с подрядчиками, которые работают по упрощенной налоговой схеме — 13 случаев.
Также нередко нарушались планы-графики по закупкам, дробились объекты и нарушались сроки сдачи. Аудиторы рекомендовали аудиторам устранить все недочеты.
Ранее стало известно, что Россельхоз проверил сеть «Светофор» и нашел нарушения.