Томат «Сиеста»: почему этот сорт станет вашим фаворитом в следующем сезоне

Posted 11 февраля, 13:18
Published 11 февраля, 13:18
Modified 11 февраля, 13:20
Updated 11 февраля, 13:20
Это раннеспелый гибрид — первые плоды созревают через 85-95 дней после всходов. Тип куста — детерминантный, высота 60-80 см, не требует сложного пасынкования. Плоды ярко-красные, округлые, массой 150-200 г. Мякоть сочная, сладкая с легкой кислинкой. Урожайность составляет около 6-8 кг с куста при правильном уходе.
«Сиеста» идеальна для любых условий: он одинаково хорошо плодоносит как в открытом грунте, так и в теплицах. Адаптирован к перепадам температур и недостатку света.
Гибрид обладает иммунитетом к фитофторозу, кладоспориозу и вирусу табачной мозаики. Это снижает необходимость обработки химикатами. Плотная кожица предотвращает растрескивание, что делает томаты «Сиеста» идеальными для консервации. Также они великолепны в салатах, соусах и свежих нарезках.
Кусты не нуждаются в подвязке (если не перегружены плодами) и формировании. Достаточно регулярного полива и 2-3 подкормок за сезон.
Сбор урожая продолжается с июля до сентября, что позволяет долго наслаждаться свежими помидорами.
Высевайте семена на рассаду в марте–апреле. Пикируйте при появлении 2-х листочков. Когда минуют заморозки (конец мая — начало июня), можно будет пересаживать кустики в грунт по схеме 40×60 см.
Поливают «Сиесту» только под корень, 2-3 раза в неделю. Избегайте переувлажнения.
Через 2 недели после высадки подкормите кустики азотными удобрениями. В период цветения томатам нужны калийно-фосфорные смеси, а при созревании плодов — органические настои (зола, крапива).
Для увеличения урожая удаляйте нижние листья до первой кисти и мульчируйте почву соломой.
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Источник: gorodkirov.ru.