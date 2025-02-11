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Posted 11 февраля, 03:56

Published 11 февраля, 03:56

Modified 11 февраля, 03:58

Updated 11 февраля, 03:58

Три женщины в Екатеринбурге воруют телефоны в Академическом районе

Три женщины в Екатеринбурге воруют телефоны в Академическом районе

11 февраля 2025, 03:56
Фото: 1MI.
В Академическом районе Екатеринбурга три женщины крадут телефоны у прохожих, при этом угрожая им.

По словам очевидцев, злоумышленницы орудуют на остановках, где горожане ждут автобусы. Они незамедлительно отдают друг другу гаджеты и уходят.

У одной из них при себе имеются пистолет и шокер, которыми она угрожает потерпевшим, рассказали в Telegram-канале «Широкая речка. Мичуринский Екатеринбург».

Напомним, в аэропорту Кольцово свердловчанка украла у пассажирки сумку, в которой лежала крупная сумма денег. Вскоре похитительницу задержали.

В Свердловской области у многодетной матери мошенники украли 570 тысяч рублей
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