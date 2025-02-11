Три женщины в Екатеринбурге воруют телефоны в Академическом районе

Posted 11 февраля, 03:56
Published 11 февраля, 03:56
Modified 11 февраля, 03:58
Updated 11 февраля, 03:58
По словам очевидцев, злоумышленницы орудуют на остановках, где горожане ждут автобусы. Они незамедлительно отдают друг другу гаджеты и уходят.
У одной из них при себе имеются пистолет и шокер, которыми она угрожает потерпевшим, рассказали в Telegram-канале «Широкая речка. Мичуринский Екатеринбург».
Напомним, в аэропорту Кольцово свердловчанка украла у пассажирки сумку, в которой лежала крупная сумма денег. Вскоре похитительницу задержали.